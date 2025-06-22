吸食喪屍煙彈開車左搖右晃 土城警鷹眼攔車人贓俱獲

新北市土城警分局員警今天凌晨巡邏時，發現一輛白色小貨車行車左右偏移，狀似有異於是上前攔查，果然發現吳姓駕駛涉嫌吸食俗稱喪屍煙彈的依托咪酯煙彈及電子煙後上路，依法逮捕後將吳男依毒品危害防制條例移請新北地檢署偵辦，並針對吳男闖紅燈及無照部分依規定舉發。

土城警分局表示，今天凌晨0時許，巡邏員警經過延和路41巷口，發現一輛白色自小貨車駕車左右搖晃、偏離車道，於是上前攔查。不料該車竟無視員警攔查停車，仍持續前行，直到金城路、延和路口才被攔下。

員警在吳男車上，當場查獲1瓶3.27克的依托咪酯油及依托咪酯煙彈殘渣1顆、電子煙主機1支及毒品吸食器，因此立即將77年次的吳男逮捕，追究其涉犯毒品條例刑責及闖紅燈、無照駕駛的交通違規。