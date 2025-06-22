快訊

宜蘭神農商圈大停電、新月廣場瞬間陷入黑暗 客人受驚嚇

伊朗被美國轟炸，「抵抗軸心」是否有能力反擊？

才被爆食安又惹議！周氏蝦捲「消費送一份蝦捲」被網酸 粉專小編回應了

中國海警船侵擾東沙水域 海巡署：全程監控驅離

中央社／ 台北22日電

4艘中國海警船自19日起連2天侵擾金門海域，海洋委員會海巡署今天指出，近兩天也偵測到中國海警船「3302」航入東沙西北西方限制水域，清晨6時許已驅離並航離東沙水域。

中國海警船「14609」、「14606」、「14521」及「14529」等4艘船分別於6月19日上午9時及20日下午2時50分完成編隊後，連2天侵擾金門海域，海巡署均派遣巡防艇併航對應。

海巡署今天透過新聞稿指出，6月21日清晨6時偵測到中國海警船「3302」航入東沙西北西方限制水域，立即調派東沙任務艦「巡護七號」全程併航監控，持續廣播警告驅離，另調派「雲林艦」支援應處。

同時，雲林艦於今天清晨6時10分將中國海警船「3302」驅離至東沙西北方限制水域外，該船已往外航離東沙水域。

海巡署指出，中國海警船自今年1月起迄今，計有6船、11航次進入東沙海域繞航襲擾，並曾關閉船舶自動辨識系統（AIS）隱匿航行動態，採取灰色地帶侵擾，消耗干擾海巡執法能量，不僅違反國際法與航行慣例，侵犯台灣主權，更提高海上衝突風險，破壞區域和平穩定，予以嚴正抗議及強烈譴責。

東沙環礁為台灣首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區。海巡署表示，自今年1月迄今，於東沙海域計驅離中國越界漁船31船、111艘次，並扣留小舟7艘。

同時，因5月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍持續出海作業，顯示中方海洋管理失靈，呼籲中方約束其漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態，悖離海洋保育的普世價值。

海巡署指出，中國海警船也應立即停止侵擾東沙水域，不能縱容中國漁船違法捕撈，中國海警更不應護航環保流氓。

為守護東沙海域珍貴的海洋資源，堅定維護台灣主權，海巡署說，將持續調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。

海巡署 東沙 中國海警船

延伸閱讀

「新臺馬」客貨船查獲走私 1.4噸陸冷凍鰻魚水產品遭扣

中國海警船兩日3度侵擾金門海域 海巡併航監控驅離

影／金廈違法養殖擴18倍 14人遭判刑陸漁民拒檢影片曝

影／防疫視同作戰！海巡署長張忠龍金門督導防堵非洲豬瘟

相關新聞

牛埔幫「牛財」離世享壽84歲 家屬低調辦理後事中

台北市中山區本省掛幫派「牛埔幫」創幫大老之一、綽號「牛財」的葉明財，傳出6月20日晚間在家人陪伴下離世，享壽84歲，後事...

及時防止毒駕 大甲警凌晨路檢查獲車內腳踏墊有毒品　

及時防止毒駕，台中市大甲警分局今天凌晨路檢時，在外埔區查獲一輛轎車腳踏墊有毒品，男駕駛承認他自己持有與使用毒品，警方依毒...

他持辣椒水攻擊李正皓遭檢方聲押 士林地院：無保請回、限制住居

政治評論員李正皓19日下班，開車離開三立電視台車道口時，遭吳姓男子噴辣椒水後逃逸，內湖警方20日持票拘提吳男，他供稱不爽...

詐團黃金藏合金門擋 空運柬、越

刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙，發現詐團成員將贓款兌現成黃金後，將黃金包裹在合金中製成「門擋」，並空運至柬埔寨洗錢。檢...

「整天沒走出門」三重無業單身女猝死家中 房間找到2種毒品死因待查

新北市三重區1名49歲單身婦人，今天下午被發現猝死在家中床上，沒有明顯外傷。警方在她房間找到少量海洛因和安非他命共2種毒...

不滿李正皓開車態度 21歲男怒噴辣椒水！士檢複訊聲請羈押禁見

政治評論員李正皓前天晚上下班，開車離開三立電視台車道口時，遭吳姓男子阻攔，並噴辣椒水後逃逸，內湖警方昨天晚上持票拘提吳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。