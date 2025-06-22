中國海警船侵擾東沙水域 海巡署：全程監控驅離

4艘中國海警船自19日起連2天侵擾金門海域，海洋委員會海巡署今天指出，近兩天也偵測到中國海警船「3302」航入東沙西北西方限制水域，清晨6時許已驅離並航離東沙水域。

中國海警船「14609」、「14606」、「14521」及「14529」等4艘船分別於6月19日上午9時及20日下午2時50分完成編隊後，連2天侵擾金門海域，海巡署均派遣巡防艇併航對應。

海巡署今天透過新聞稿指出，6月21日清晨6時偵測到中國海警船「3302」航入東沙西北西方限制水域，立即調派東沙任務艦「巡護七號」全程併航監控，持續廣播警告驅離，另調派「雲林艦」支援應處。

同時，雲林艦於今天清晨6時10分將中國海警船「3302」驅離至東沙西北方限制水域外，該船已往外航離東沙水域。

海巡署指出，中國海警船自今年1月起迄今，計有6船、11航次進入東沙海域繞航襲擾，並曾關閉船舶自動辨識系統（AIS）隱匿航行動態，採取灰色地帶侵擾，消耗干擾海巡執法能量，不僅違反國際法與航行慣例，侵犯台灣主權，更提高海上衝突風險，破壞區域和平穩定，予以嚴正抗議及強烈譴責。

東沙環礁為台灣首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區。海巡署表示，自今年1月迄今，於東沙海域計驅離中國越界漁船31船、111艘次，並扣留小舟7艘。

同時，因5月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍持續出海作業，顯示中方海洋管理失靈，呼籲中方約束其漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態，悖離海洋保育的普世價值。

海巡署指出，中國海警船也應立即停止侵擾東沙水域，不能縱容中國漁船違法捕撈，中國海警更不應護航環保流氓。

為守護東沙海域珍貴的海洋資源，堅定維護台灣主權，海巡署說，將持續調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。