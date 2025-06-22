牛埔幫「牛財」離世享壽84歲 家屬低調辦理後事中

台北市中山區本省掛幫派「牛埔幫」創幫大老之一、綽號「牛財」的葉明財，傳出6月20日晚間在家人陪伴下離世，享壽84歲，後事正由擔任台北市議會副議長的兒子葉林傳低調辦理中。

據悉，牛埔幫從前是中山區多個地方聚合所組成，1960年代伴隨地方經濟發展投入舞廳、酒店、三溫暖、遊樂場、賭場等特種行業，收入極高，人力物力隨之強盛，堪稱北台灣最富有角頭勢力，也常因地盤裡的「金雞母」引起外來勢力挑戰。

「牛財」葉明財1980年間著手牛埔幫組織化，近年因年事高而少問江湖事，葉家長年在地方上累積的資源及背景，外界仍認葉明財是牛埔幫主理人。