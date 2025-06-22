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及時防止毒駕 大甲警凌晨路檢查獲車內腳踏墊有毒品　

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

及時防止毒駕，台中市大甲警分局今天凌晨路檢時，在外埔區查獲一輛轎車腳踏墊毒品，男駕駛承認他自己持有與使用毒品，警方依毒品罪嫌移送法辦。

大甲警分局路檢勤務，昨天深夜在主要道路設路檢點，今天凌晨1時在外埔區三環路執行路檢勤務時，攔查48歲陳姓男子轎車，他當時面對警方的盤查，神情慌張、言語閃爍，引起員警警覺，經進一步詢問及觀察車內狀況後，員警當場在車內發現疑似毒品安非他命1包，椅子上有殘渣袋，毒品在腳踏墊發現。

警方將他子帶返派出所，由鑑識人員進行毒品鑑驗，再做尿液檢驗與詳細訊問。經偵訊後，陳男坦承毒品為自己持有與使用，警方依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

大甲分局長謝建國呼籲，毒品對社會危害甚鉅，侵蝕個人健康，更可能引發後續治安問題。為淨化大甲地區治安，警方將持續強化路檢及查緝毒品作為，並籲請民眾共同守望相助，一旦發現可疑情事，立即通報警方。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市大甲警分局規劃路檢勤務，今天凌晨1時在外埔區三環路執行路檢勤務時，查獲一輛轎車內有毒品。圖／警方提供
台中市大甲警分局規劃路檢勤務，今天凌晨1時在外埔區三環路執行路檢勤務時，查獲一輛轎車內有毒品。圖／警方提供
台中市大甲警分局規劃路檢勤務，今天凌晨1時在外埔區三環路執行路檢勤務時，查獲一輛轎車內有毒品。圖／警方提供
台中市大甲警分局規劃路檢勤務，今天凌晨1時在外埔區三環路執行路檢勤務時，查獲一輛轎車內有毒品。圖／警方提供

腳踏墊 毒品 椅子

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