他持辣椒水攻擊李正皓遭檢方聲押 士林地院：無保請回、限制住居

政治評論員李正皓19日下班，開車離開三立電視台車道口時，遭吳姓男子噴辣椒水後逃逸，內湖警方20日持票拘提吳男，他供稱不爽李正皓開車態度不佳才會襲擊，士林地檢複訊後，認定有逃亡、湮滅證據、勾串之虞，聲請羈押禁見，士林地院昨天晚上漏夜召開羈押庭，裁定無保請回，限制住居，不得與其他共犯聯絡。

警方調查，吳男（21歲）19日下午5點多就將機車停在三立電視台附近閒晃，但他沒有前往賣場，反而在三立電視台附近遊蕩，一個半小時後見李正皓開車出車道口，就上前並與對方發生糾紛。

案發後吳男先徒步離開，隨後直接騎機車回新北市新店住家，警方漏夜調閱監視器偵辦，20日中午見他一如往常前往台北市文山區景美一帶的燒臘店上班，警方監視他是否與背後藏鏡人接觸，先按兵不動，還佯裝顧客進入燒臘店消費用餐。

直到20日晚上5點多，見始終無人接觸吳男，才上前表明身分並帶人回內湖警分局，吳男堅稱，在車道口差點被撞，因不爽李正皓態度不佳，才拿辣椒水噴人，警方懷疑他預謀犯案，行車糾紛理由為託詞，正針對他的說法展開調查。由於李正皓提告對方噴灑辣椒水及擋車，警方將依傷害、妨害自由罪嫌偵辦。