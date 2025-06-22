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詐團黃金藏合金門擋 空運柬、越

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

警方切開合金製成的「門擋」，發現內部竟包有金條。圖／警方提供
警方切開合金製成的「門擋」，發現內部竟包有金條。圖／警方提供

刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙，發現詐團成員將贓款兌現成黃金後，將黃金包裹在合金中製成「門擋」，並空運至柬埔寨洗錢。檢警估計該團近一年至少已走私逾三百公斤黃金，扣案門擋經切割、熔解後查扣廿四公斤的金條，價值逾七千七百多萬元，等同五間銀樓儲備量。

刑事局電信偵查大隊指出，專案組偵辦「安心幣商」假投資詐欺案，統計有一六九人受害、遭詐六億元，今年一月搜索詐團的水房據點，發覺該團收到被害人現金、虛擬貨幣贓款後，會馬上透過其他洗錢集團兌換成黃金，再以空運包裹方式寄到柬埔寨給上游。

警方說，全案報台北地檢署指揮，經蒐證追查半年，確認李姓詐團成員走私黃金模式，六月九日先攔截另名陳姓成員打算寄到柬埔寨、越南的兩件包裹，裡頭包含兩塊鉛合金的門擋，檢方扣押後切割查驗。

詐騙集團用合金製成「門擋」，內部夾藏金條，欲利用空運走私。圖／警方提供
詐騙集團用合金製成「門擋」，內部夾藏金條，欲利用空運走私。圖／警方提供

警方表示，翌日再搜索、拘提李時，當場查扣尚未完成包裝的十二條黃金金條（每條約一公斤），另在陳姓成員那兒查扣四個鉛塊門擋，經切割、熔解外包合金，又發現十二塊黃金，共查扣廿四公斤金條。

據了解，警方查獲外觀為合金的門擋後，先用切割方式破壞，但合金中鉛金屬熔點較低，切割不到幾分鐘就過熱熔解，後來再向民間友人借用噴燈，直接朝合金加熱熔掉外部，花費好幾個小時才取出包在裡面的金條。

警方依六月十日台灣銀行牌價每公克三千二百廿六元換算，扣案金條價值高達七千七百四十二萬元。警方根據詐團成員寄件單據，發現李、陳自二○二四年七月起走私黃金，若以每月寄送卅公斤推估，恐已走私超過三百公斤黃金出境，詢後依組織犯罪條例、洗錢罪嫌將兩人移送偵辦。

黃金 走私 詐團

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