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「整天沒走出門」三重無業單身女猝死家中 房間找到2種毒品死因待查

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名49歲單身婦人，今天下午被發現猝死在家中床上，沒有明顯外傷。警方在她房間找到少量海洛因和安非他命共2種毒品，也查出她有毒品前科，但確切死因，還是要等檢察官和法醫相驗才能進一步判斷。

這名張姓婦人無業、有賭博和多次毒品刑案記錄，平常與79歲陳姓母親同住。她的母親今天下午1時許報警，聲稱女兒在房間裡，已經整整1天都沒走出門，敲門、呼喊都沒回應，擔心發生意外。

警方通報消防隊到場協助破門，發現張女躺在房間床上，已無生命徵象明顯死亡，家屬同意不送醫。員警初步檢視，死者身上並無明顯外傷，臥室內也沒有打鬥等外力介入跡象，查找未發現遺書、藥袋、吸食器、針筒等可疑物品。

後來鑑識人員仔細翻找，才找到1小包海洛英0.32g、1小包安非他命只剩微量殘渣。警方表示張女死因待查，已報請地檢署安排司法相驗，須等檢察官和法醫相驗之後，才能進一步釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

三重區1名49歲婦人，今天被發現猝死在家中床上，沒有明顯外傷。警方在她房間找到少量海洛因和安非他命共2種毒品，也查出她有毒品前科，但確切死因，還是要等檢察官和法醫相驗才能進一步判斷。記者林昭彰／翻攝
三重區1名49歲婦人，今天被發現猝死在家中床上，沒有明顯外傷。警方在她房間找到少量海洛因和安非他命共2種毒品，也查出她有毒品前科，但確切死因，還是要等檢察官和法醫相驗才能進一步判斷。記者林昭彰／翻攝

毒品 房間

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