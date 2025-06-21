聽新聞
0:00 / 0:00
不滿李正皓開車態度 21歲男怒噴辣椒水！士檢複訊聲請羈押禁見
政治評論員李正皓前天晚上下班，開車離開三立電視台車道口時，遭吳姓男子阻攔，並噴辣椒水後逃逸，內湖警方昨天晚上持票拘提吳男，他供稱不爽李正皓開車態度不佳才會襲擊，士林地檢複訊後，認定有逃亡、湮滅證據、勾串之虞，聲請羈押禁見。
警方調查，吳男（21歲）19日下午5點多就將機車停在三立電視台附近閒晃，但他沒有前往賣場，反而在三立電視台附近遊蕩，一個半小時後見李正皓開車出車道口，就上前並與對方發生糾紛。
案發後吳男先徒步離開，隨後直接騎機車回新北市新店住家，警方漏夜調閱監視器偵辦，昨天中午見他一如往常前往台北市文山區景美一帶的燒臘店上班，警方監視他是否與背後藏鏡人接觸，先按兵不動，還佯裝顧客進入燒臘店消費用餐。
直到昨天傍晚5點多，見始終無人接觸吳男，才上前表明身分並帶人回內湖警分局，吳男堅稱，在車道口差點被撞，因不爽李正皓態度不佳，才拿辣椒水噴人，警方懷疑他預謀犯案，行車糾紛理由為託詞，正針對他的說法展開調查。由於李正皓提告對方噴灑辣椒水及擋車，警方將依傷害、妨害自由罪嫌偵辦。
士林地檢複訊後，認定吳男涉犯組織犯罪防制條例、傷害、強制等罪，又有逃亡之虞、湮滅證據、勾串、反覆實施之虞，稍早向士林地院聲請羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言