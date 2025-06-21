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敲門沒回應！女兒「反鎖房內一整天」 三重婦急報警破門驚見她躺床亡
新北市三重區1名老婦人今天下午報警，聲稱49歲女兒把自己反鎖在房間整天未出，消防隊協助破門後，發現女子倒臥床上已經氣絕，房間內則找到微量海洛因及安非他命毒品，死因尚待司法相驗確定。
79歲陳姓老婦於下午1時許報案，向警方聲稱同住的張姓女兒把自己關在房間內，已經一整天都沒走出房門，敲門呼喊也沒回應，擔心發生意外。警方經老婦同意，請消防隊來協助破門，發現張女躺在床上，已無生命徵象，初步檢視並無明顯外傷。
鑑識小組到場採證，未發現有外力介入跡象，但在房內找到安非他命、海洛因毒品各1小包。警方表示張女確切死因，須待檢察官和法醫相驗之後，才能進一步釐清。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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