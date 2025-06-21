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刑事局破合金包「黃金」洗錢7700萬 等同5間銀樓籌備量

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團，發現成員將贓款兌現成黃金後，再用合金包裹製成「門擋」空運至柬埔寨洗錢，檢警估計該團近1年至少已走私逾300公斤黃金，另扣案門擋經切割、溶解外觀也有24公斤的金條，價值約7700多萬元，等同5間銀樓儲備量。

刑事局電信偵查大隊指出，專案組偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案，統計有169人受害、遭詐6億元，經追查今年1月搜索假投資詐騙集團的水房據點，發覺該團收到被害人現金、虛擬貨幣贓款後，會馬上透過其他洗錢集團兌換成實體黃金，再以空運包裹方式寄到柬埔寨給詐欺集團機房。

警方說，全案報台北地檢指揮，蒐證、追查半年後，確認詐團的李姓成員走私黃金的模式，6月9日先行攔截另名陳姓成員打算寄到柬埔寨、越南的2件包裹，裡頭包含2塊鉛合金門擋，由檢方扣押後切割查驗。

警方表示，隔天10日再搜索、拘提李男時，當場查扣尚未完成包裝的12條黃金金條（每條約1公斤），另在陳男處查扣4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包合金，又發現12塊黃金，共計查扣金條24公斤。

據了解，警方查後外觀是合金的門擋後，起初先用切割方式破壞，但因合金中鉛金屬熔點較低，切割不到幾分鐘就過熱溶解，後來再向民間友人借用噴燈，直接朝合金加熱溶掉外部後，花費好幾個小時才取出包在裡面的24塊金條。

警方也根據6月10日台灣銀行牌價每公克3226元換算，當時扣案的24塊金條價值高達7742萬元，更是等同5間銀樓的黃金儲備量，數量相當可觀。

警方根據詐團成員寄件單據，發現李、陳自2024年7月起就開始走私黃金，若以每個月寄送30公斤推估，恐怕已經走私超過300公斤黃金出境，警詢後依組織、洗錢等罪嫌將2人移送台北地檢偵辦。

詐團外觀用合金製成「門擋」利用空運走私，內部夾帶多個黃金金條。圖／警方提供
詐團外觀用合金製成「門擋」利用空運走私，內部夾帶多個黃金金條。圖／警方提供
詐團外觀用合金製成「門擋」利用空運走私，內部夾帶多個黃金金條。圖／警方提供
詐團外觀用合金製成「門擋」利用空運走私，內部夾帶多個黃金金條。圖／警方提供
警方切開合金製成的「門擋」，發現內部夾帶多個黃金金條。圖／警方提供
警方切開合金製成的「門擋」，發現內部夾帶多個黃金金條。圖／警方提供

黃金 走私 詐騙集團 洗錢

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