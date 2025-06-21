年輕人開豪車恆春民宿包棟慶生 警方獲報查到毒品...27男女全否認
27名年輕人昨日前往恆春，包下一間民宿慶生，卻疑似在民宿內吸毒。警方今日凌晨獲報後前往查緝，在民宿內查獲K他命、K盤等證物，帶回警局問訊，但所有人都否認施用及持有毒品。警方將27人驗尿後，全案移送屏東地檢署偵辦。
恆春警分局今日凌晨1時許接獲情資，指稱轄內某民宿有可疑人員聚集，疑似施用毒品。警方立前派員前往查緝，起出疑似第三級毒品K他命（約6公克）、K盤等相關證物，現場趙姓男子等27名男女涉嫌施用及持有毒品，依法帶回偵辦。
經初步調查，27人共21男、6女，都來自台南，24歲的趙姓男子與友人為了慶生，特地南下恆春包下該間民宿，並開著好幾台豪車，邀請朋友一同參與。參加者年齡介於18至26歲，平均年齡約為22歲，但27人都矢口否認吸毒，對於毒品來源也供稱不知道。
警方將趙姓男子等27人驗尿，訊後依毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源及流向。恆春警分局呼籲，暑假將至，青少年易因好奇而誤入毒品陷阱，家長應多關心子女交友情形及行蹤；民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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