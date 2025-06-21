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新華泰富涉內線交易、引入中資 3任董座交保

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

新華泰富前董事長徐堂榮50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富前董事長徐堂榮50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

新華泰富2019年出售桃園市中壢區土地，前董事長何佳洲等內部人獲悉利多消息後，提前進場買股，涉及內線交易；另新華泰富未經許可引入陸資，違反兩岸人民關係條例，調查局前天搜索約談7人到案，台北地檢署昨依違反證交法等罪命何佳洲80萬交保、前董座徐堂榮、現任董座李文杰各50萬交保，三人均限制出境出海8月。

涉內線交易除何佳洲外，新華泰富前董事鄒慶雙、許慶陽、時任監察人羅俊淦各10萬交保、財務主管李世宏3萬交保。

另何佳洲、徐堂榮及李文杰違反兩岸人民關係條例，因公司歷年股權有更迭，檢調將追查誰是陸資推派的董事長。

交保對象又以徐堂榮、何佳洲身分較為特殊，徐是「法律白話文」營運長徐書磊父親，也是今年3月台北市文山區比特犬連續咬人事件飼主。何則是股市作手，過去常因證交法案進出司法機關。

比特犬連環咬人事件發生後，徐堂榮被動保處開罰20萬元，他當時向外界表示，會盡速繳清罰鍰，但他過去負債超過10億元，2020年被法院宣告破產。

台北調查處追查，2019年12月27日，新華泰富公告出售桃園市中壢區土地，交易金額8億5000萬元。何佳洲、鄒雙慶、許慶陽、羅俊淦從不同管道掌握重大消息，提前自行進場買股，不法獲利數萬至數十萬元。

另據新竹市站調查，新華泰富有中資背景的勢力介入，藉由董事會改選安插人馬，成員包括曾任職北京人民代表大會常務委員會的韓軍然，歷任董事長可能是由中資推派，恐涉境外勢力，嚴重影響國家安全。

新華泰富近期爆出經營權糾紛，今年初因無法如期出具第1季財報，被強制停止買賣，面臨下櫃的危機。新華泰富股東臨時會本月落幕，公司派壓倒性拿下5席董事，獲大多數股東主動簽署聲明書支持，公司派承諾以最快速度完成財報，爭取恢復股票交易。

新華泰富現任董事長李文杰50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富現任董事長李文杰50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富前董事長何佳洲80萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富前董事長何佳洲80萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

法律白話文運動 比特犬 北京 內線交易 中資

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