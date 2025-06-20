李正皓遭噴辣椒水！21歲男稱因行車糾紛引不滿 否認遭指使

政治評論員李正皓昨晚下班，開車出三立電視台車道口時，遭陌生男子阻攔，並被對方用辣椒水噴灑；士林地檢署指揮台北市內湖警分局及台北市刑大，今天下午5時，在台北市文山區查獲拿辣椒水噴李的21歲吳姓男子，他被逮時堅稱是差點被撞才導致的行車糾紛，一時氣憤拿辣椒水噴人。

目前吳姓男子被帶回內湖警分局偵查隊，不過因為停止夜間訊問，因此尚未製作筆錄；警方懷疑吳男背後有藏鏡人指使，但吳男至今仍否認受人指使，強調他昨天是要到電視台附近賣場，行經電視台車道口時，認為對方開車態度不好，才拿隨身攜帶的辣椒水朝對方噴灑。

警方還原吳男昨天行蹤，他傍晚65時許先騎機車到內湖，將車停在三立電視台附近，但他沒有前往賣場，選擇在三立電視附近遊蕩，一個半小時後李正皓開車出車道口，他就上前並與對方發生糾紛。

案發後吳男先徒步離開，隨後直接騎機車回新北市新店住家，警方漏夜調閱監視器，發現他的行蹤；今天近午，他如往常前往文山區景美一帶的燒臘店上班，警方監視他是否與背後藏鏡人接觸，先按兵不動，還佯裝顧客進入燒臘店消費用餐。

直到今天傍晚5時，見始終無人接觸吳男，才上前表明身分並帶人回內湖警分局，吳男堅稱，昨天在車道口差點被撞，因不爽李正皓態度不佳，才拿辣椒水噴人，警方懷疑他預謀犯案，行車糾紛理由為託詞，正針對他的說法展開調查。由於李正皓提告對方噴灑辣椒水及擋車，警方將依傷害、妨害自由罪嫌偵辦。

李正皓在臉書表示，他昨晚開車離開三立電視台，一名年輕男子從停車場出入口衝出，因他及時煞車、未發生碰撞，對方卻趁他搖下車窗時噴灑辣椒水後逃逸，調閱監視器發現，該名男子早在1個半小時前就在現場徘徊，不排除預謀犯罪，他已經報案、去醫院驗傷。

他說，對方佯裝生氣、敲他的車窗要理論，卻趁他搖下車窗時，突然噴灑辣椒水後逃逸。該名男子很緊張，所以大部分的辣椒水都噴灑到車窗，而犯案兇器辣椒水也在逃逸時遺留在現場。

李正皓調閱監視器發現，年輕人昨天下午5時30分時就在三立的停車場出口附近徘徊，「在我開車上樓時在出口站定位準備（此時停車場出口的警示鈴已經響起），5到10秒後他無視警示鈴突然往出口衝」。