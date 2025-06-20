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李正皓下班遇襲遭噴辣椒水 北市警今逮21歲男子

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

政治評論員李正皓昨晚下班遇襲，士林地檢署指揮台北市內湖警分局及台北市刑大，今天下午4時許，在新北市查獲拿辣椒水噴李的21歲吳姓男子，他被逮時聲稱是差點被撞才導致的行車糾紛，一時氣憤拿辣椒水噴人。

目前吳姓男子被帶回內湖警分局偵查隊訊問；吳男昨天犯案後，先是徒步離開案發現場，再從遠處騎機車離開，警方懷疑他預謀犯案，行車糾紛理由為藉口，正針對他的說法展開調查。

李正皓在臉書表示，他昨晚開車離開三立電視台，一名年輕男子從停車場出入口衝出，因他及時煞車、未發生碰撞，對方卻趁他搖下車窗時噴灑辣椒水後逃逸，調閱監視器發現，該名男子早在1個半小時前就在現場徘徊，不排除預謀犯罪，他已經報案、去醫院驗傷。

他說，對方佯裝生氣、敲他的車窗要理論，卻趁他搖下車窗時，突然噴灑辣椒水後逃逸。該名男子很緊張，所以大部分的辣椒水都噴灑到車窗，而犯案兇器辣椒水也在逃逸時遺留在現場。

李正皓調閱監視器發現，年輕人昨天下午5時30分時就在三立的停車場出口附近徘徊，「在我開車上樓時在出口站定位準備（此時停車場出口的警示鈴已經響起），5到10秒後他無視警示鈴突然往出口衝」。

政治評論員李正皓昨晚在三立電視台停車場出口遇襲。報系資料照／記者李成蔭攝影
政治評論員李正皓昨晚在三立電視台停車場出口遇襲。報系資料照／記者李成蔭攝影

辣椒水 李正皓

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