五億高中生「殺人不起訴」確定 律師：家屬剩這項救濟管道

台中五億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理及其地政士父親被控殺人罪嫌部分，台中地檢署兩度不起訴，經賴男母親聲請再議，台中高分檢認為無理由今駁回，殺人不起訴確定；賴母律師說，其最在乎孩子的生命，將討論後決定是否聲請提起自訴。

全案緣於，賴姓高中生2023年5月4日被發現自北屯社區墜樓身亡，賴的母親控訴兒子剛自爸爸繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏男帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，控訴夏及其地政士父親殺人。

夏男因假結婚，刑事被依偽造文書罪判刑1年6月確定，目前已經入獄服刑中；另夏男被控民事婚姻無效部分，台中地院民事庭18日也判處婚姻無效，若判決確定，夏男將失去配偶身分，無法繼承賴的5億元多元遺產。

另外，賴母指控夏男、夏父謀財害命，也對夏姓父子提告殺人罪嫌；台中地檢署窮盡100多項偵查行為，累計到場勘驗、採證多達8次，並兩度解剖賴的遺體，綜合研判賴自行翻越10樓陽台墜落，是生前墜樓，今年5月偵結第二度不起訴，經賴母聲請再議。

台中高分檢表示，夏姓父子涉犯殺人罪嫌聲請再議案，檢察官經審酌卷內全般事證，認台中地檢檢察官偵查已臻完備，認再議為無理由，依刑事訴訟法第258條前段規定為駁回之處分。

賴母律師許哲維表示，該案經台中高分檢駁回再議，殺人不起訴確定，但仍有向台中地院聲請提起自訴這項最後的權利救濟管道，近期會和賴母討論後決定是否聲請。

許哲維也說，台中地院民事庭18日判處賴男、夏男婚姻無效，賴母得知這項結果心情平靜，因賴母最在意的仍是孩子的生命，如同過去曾表達認為賴男無輕生動機，也感謝檢方耗時詳查。