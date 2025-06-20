台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

台中五億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理及其地政士父親被控殺人部分，經台中地檢署今年5月1日第二度不起訴，賴的母親也兩度聲請再議，台中高分檢認為無理由，今駁回再議，不起訴確定；賴家屬若仍不服，僅剩下向台中地院聲請提起自訴這項權利救濟管道。

夏男因假結婚，刑事被依偽造文書罪判刑1年6月確定，目前已經入獄服刑中；另夏男被控民事婚姻無效部分，台中地院民事庭18日也判處婚姻無效，若判決確定，夏男將失去配偶身分，無法繼承賴的5億元多元遺產。

全案緣於，賴姓高中生2023年5月4日被發現自北屯社區墜樓身亡，賴的母親控訴兒子剛自爸爸繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏男帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，控訴夏及其地政士父親殺人。

台中地檢當時窮盡100多項偵查行為，仍查無夏男涉嫌殺人實證，同年6月首次不起訴，家屬提再議經台中高分檢發回。

中檢就夏被控殺人部分續行偵查1年9個月，累計到場勘驗、採證多達8次，並兩度解剖賴的遺體，其血液、尿液無毒化物，也未檢出麻醉藥品「利多卡因」，加上身上沒有防禦性傷口，監視器更拍到賴墜樓瞬間仍有表情，綜合研判賴自行翻越10樓陽台墜落，是生前墜樓。

檢方訊時，夏男稱絕對沒有殺賴男，他有地政士專業「謀財害命不會做得如此激烈。」而賴母雖認兒子無輕生動機，但檢方認為，賴面臨喪父、怕遭父親原配驅趕掠奪財產，生活頓失依靠，夏男乘虛而入想支配其房產，賴輕生未留遺書，但ㄧ連串憂傷擔心，對剛滿18歲的他是不可承受之痛。

檢方也坦言，辦案未預設任何立場，是以還原真相、替死者發聲為信念，基於科學偵查比對所有證據，仍無從認定夏姓父子涉嫌殺人，偵結仍不起訴。