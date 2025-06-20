快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

淡水民宅火警釀死傷…現場查出依托咪酯 士院裁定2男羈押禁見

中央社／ 台北20日電

士林地方法院。報系資料照／記者李隆揆攝影
士林地方法院。報系資料照／記者李隆揆攝影

士檢偵辦淡水區民宅火警1死1傷案，現場查出爆裂瓦斯鋼瓶及第二級毒品依托咪酯，懷疑2名逃逸後落網的男子涉製毒，昨天聲押2名男子。士院今天裁定2名男子均羈押禁見。

士林地方法院表示，陳姓、郭姓男子涉犯毒品危害防制條例製造第二級毒品罪、刑法失火燒燬現供人使用住宅罪、過失致死罪、竊盜罪，嫌疑重大。

其中，陳男、郭男涉犯製造第二級毒品罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，足認2人有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，有羈押原因及必要，應予羈押並禁止接見通信。

警方調查，6月18日晚間新北市淡水區忠愛街某2層樓建物起火，消防人員在2樓發現林姓男子（24歲）焦屍，屋內留有爆裂瓦斯鋼瓶及第二級毒品依托咪酯；另於1樓發現雙腳灼傷的陳姓男子（27歲），送醫急救。

另有陳姓男子（26歲）與郭姓男子（27歲）於火警發生後駕駛竊得車輛逃離，2人隨即於新北市三芝區落網。調查發現，4人事發前均在2樓，但3名生還者說詞避重就輕，受傷送醫的陳男供稱剛上樓即發生火警、逃離後落網的2名男子稱當時在2樓客廳打遊戲。

警方已對陳姓、郭姓2名男子採尿送驗，並將2人移送士林地檢署偵辦；檢察官複訊後，向法院聲押禁見2名男子。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

淡水 毒品

延伸閱讀

毒犯街頭亡命狂飆！逆向撞騎士、車輛後狼狽落網

蘇澳珠寶加工廠驚傳火警 12人輕微嗆傷燙傷送醫

淡水老屋引火疑製毒釀災 士檢訊後聲押禁見2人

淡水火警1死1傷2人竊車逃離…屋內搜出毒品 3人法辦建請羈押

相關新聞

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

台中五億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理及其地政士父親被控殺人部分，經台中地檢署今年5月1日第二度不起訴，賴...

五億高中生「殺人不起訴」確定 律師：家屬剩這項救濟管道

台中五億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理及其地政士父親被控殺人罪嫌部分，台中地檢署兩度不起訴，經賴男母親聲請...

淡水民宅火警釀死傷…現場查出依托咪酯 士院裁定2男羈押禁見

士檢偵辦淡水區民宅火警1死1傷案，現場查出爆裂瓦斯鋼瓶及第二級毒品依托咪酯，懷疑2名逃逸後落網的男子涉製毒，昨天聲押2名...

冒充大陸公安詐騙歐美華人 警台中攻堅逮6人

柯姓男子在台中市租透天樓房涉嫌設詐騙機房，由旗下成員穿著大陸公安制服假冒公安，涉嫌詐騙歐、美等地華人，稱受騙人涉及重大刑...

影／桃園毒蟲開租賃車併排拒檢逆向衝撞逃 警網圍捕狼狽落網

陳、盧姓毒蟲昨上午在桃市桃園區桃鶯路併排臨停，遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警盤查卻拒檢，竟駕車逆向撞倒機車逃逸，桃警展開...

台中槍毒犯衝撞警車！流鼻血狼狽落網 當場查扣5把槍

台中市警局刑警大隊偵二隊昨晚間跟監、逮捕陳姓槍毒犯時，陳男一路從北區竄逃至霧峰區，遭包夾還衝撞警車，結果自己因安全氣囊彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。