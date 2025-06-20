快訊

雨神報到！新北10縣市大雨特報 大雷雨轟「這2地」

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

冒充大陸公安詐騙歐美華人 警台中攻堅逮6人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

柯姓男子在台中市租透天樓房涉嫌設詐騙機房，由旗下成員穿著大陸公安制服假冒公安，涉嫌詐騙歐、美等地華人，稱受騙人涉及重大刑案，要求配合接受監管財產。刑事局南部打擊犯罪中心攻堅，查獲機房，查出至少40名華人遭詐，查扣公安制服及Air Jordan名牌球鞋。

刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資，指台中市霧峰區某處透天出入複雜，懷疑從事不法行為，蒐證發現，疑似詐團機房，5月12日動員攻堅，逮捕柯姓（27歲）、蔡姓（25歲）、黃姓（26歲）、蔡姓（30歲）、林姓（27歲）、王姓（61歲）等6名男子，查扣手機、電腦、毒品、武士刀，並查扣6套公安制服、賓士車和名牌包，以及12雙Air Jordan等名牌鞋。

警方查出，柯姓男子等人承租樓房涉嫌設詐欺機房，由蔡姓、王姓男子提供話務系統，成員穿大陸公安制服，打電話給歐、美地區的華人，稱對方涉犯重大刑案，不配合匯款監管財產，將被遣返回國受審。受騙人視訊通話，見他們穿公安制服，信以為真配合匯款。警方掌握，至少40人受騙，受騙金額逾2000萬元。

警方依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將柯姓男子等人移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後，法院聲押柯男等5人獲准，1人獲交保。

刑事局南打中心查獲詐團機房，查扣12雙名牌鎮鞋。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲詐團機房，查扣12雙名牌鎮鞋。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲詐團機房，查扣大陸公安制服。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查獲詐團機房，查扣大陸公安制服。記者林保光／翻攝

詐騙 制服 公安

延伸閱讀

陸對九省啟動洪水防禦應急響應 今年首個紅色山洪預警

繳付大陸喪失原籍證明期限將至！移民署警告別不理：將註銷台戶籍

大陸連兩個月減持美債 規模降至7,572億美元 近16年最低水位

加強與南太島國海事合作 大陸籲維護國際運輸通道安全

相關新聞

冒充大陸公安詐騙歐美華人 警台中攻堅逮6人

柯姓男子在台中市租透天樓房涉嫌設詐騙機房，由旗下成員穿著大陸公安制服假冒公安，涉嫌詐騙歐、美等地華人，稱受騙人涉及重大刑...

影／桃園毒蟲開租賃車併排拒檢逆向衝撞逃 警網圍捕狼狽落網

陳、盧姓毒蟲昨上午在桃市桃園區桃鶯路併排臨停，遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警盤查卻拒檢，竟駕車逆向撞倒機車逃逸，桃警展開...

台中槍毒犯衝撞警車！流鼻血狼狽落網 當場查扣5把槍

台中市警局刑警大隊偵二隊昨晚間跟監、逮捕陳姓槍毒犯時，陳男一路從北區竄逃至霧峰區，遭包夾還衝撞警車，結果自己因安全氣囊彈...

淡水老屋引火疑製毒釀災 士檢訊後聲押禁見2人

新北市淡水山區老屋前晚失火，屋內發現炸裂的瓦斯桶和5支鋼瓶，1人燒成焦屍、1人受傷送醫、2人偷車溜走被抓回。警方在火場找...

淡水火警1死1傷！現場找到依托咪酯煙油 疑吸毒釀禍

新北市淡水山區一間老屋昨晚失火，屋內找到炸裂的瓦斯桶和五支鋼瓶，一人燒成焦屍、一人受傷送醫，還有兩人偷車溜走被抓回。警方...

亮槍拒捕衝撞2偵防車！台中警晚間追捕BMW男 嚇壞附近居民

台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，偵防車一路由一中街一路追至大里區立新國小旁立新一街圍捕，嫌犯企圖衝撞警車，過程有民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。