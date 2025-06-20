冒充大陸公安詐騙歐美華人 警台中攻堅逮6人

柯姓男子在台中市租透天樓房涉嫌設詐騙機房，由旗下成員穿著大陸公安制服假冒公安，涉嫌詐騙歐、美等地華人，稱受騙人涉及重大刑案，要求配合接受監管財產。刑事局南部打擊犯罪中心攻堅，查獲機房，查出至少40名華人遭詐，查扣公安制服及Air Jordan名牌球鞋。

刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資，指台中市霧峰區某處透天出入複雜，懷疑從事不法行為，蒐證發現，疑似詐團機房，5月12日動員攻堅，逮捕柯姓（27歲）、蔡姓（25歲）、黃姓（26歲）、蔡姓（30歲）、林姓（27歲）、王姓（61歲）等6名男子，查扣手機、電腦、毒品、武士刀，並查扣6套公安制服、賓士車和名牌包，以及12雙Air Jordan等名牌鞋。

警方查出，柯姓男子等人承租樓房涉嫌設詐欺機房，由蔡姓、王姓男子提供話務系統，成員穿大陸公安制服，打電話給歐、美地區的華人，稱對方涉犯重大刑案，不配合匯款監管財產，將被遣返回國受審。受騙人視訊通話，見他們穿公安制服，信以為真配合匯款。警方掌握，至少40人受騙，受騙金額逾2000萬元。