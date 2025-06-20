影／桃園毒蟲開租賃車併排拒檢逆向衝撞逃 警網圍捕狼狽落網

陳、盧姓毒蟲昨上午在桃市桃園區桃鶯路併排臨停，遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警盤查卻拒檢，竟駕車逆向撞倒機車逃逸，桃警展開圍捕追逐10分鐘，2毒蟲嚇得自撞民宅狼狽落網，警詢後依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

桃園分局說，昨天上午11時40分，埔子所員警何承育及楊修銓巡邏行經桃鶯路發現有輛白色轎車違規並排停車，員警上前示意駕駛停車配合稽查，詎料，駕駛卻高速逃逸，沿建國東路往龜山方向逃逸，員警在後緊追不捨並通報警網支援，見車輛於龜山區建國東路與山鶯路口逆向撞倒機車騎士，造成騎士擦挫傷後仍高速駛離，沿途闖紅燈、蛇行、逆向等違規嚴重危害民眾安全。

桃園分局勤務指揮中心據報，立即發動攔截圍捕，同時通報龜山警分局協助攔查，但駕駛仍在周邊巷道竄逃，後於龜山區中興路為規避查緝，竟衝撞前方自小客，導致車輛水箱破裂冒出白煙，肇事駕駛仍持續逃逸，追逐近10分鐘，見駕駛逃進龜山區明興街221巷內，失控撞民宅鐵門後，24歲陳姓駕駛企圖棄車逃逸遭逮。

警方說，陳男棄車逃逸時，急忙躲進一旁民宅車庫躲藏，但仍遭眼尖員警發現迅速揪出逮捕，由於陳男自撞民宅鐵門時左手脫臼痛的大叫，車上52歲盧姓乘客則因撞傷臉部鼻血狂流，也遭大批員警拉下車制伏，經清查車輛是陳男租來的，果然在車內起獲毒品依托咪酯，全案依法移請偵辦。

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