淡水老屋引火疑製毒釀災 士檢訊後聲押禁見2人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

新北市淡水山區老屋前晚失火，屋內發現炸裂的瓦斯桶和5支鋼瓶，1人燒成焦屍、1人受傷送醫、2人偷車溜走被抓回。警方在火場找到依托咪酯煙油，3人均堅稱不知情，警詢後依過失致死毒品等罪嫌送辦，士林地檢署訊後對2人聲押禁見。

士檢表示，陳姓、郭姓被告涉嫌竊盜、縱火、過失致死、違反毒品危害防制條例「製造毒品」等罪，檢察官複訊後認有逃亡、勾串共犯證人之虞，且涉犯重罪，遂向法院聲押禁見。

警方調查，淡水忠愛街1幢2層樓老舊平房前晚6時43分發出爆炸聲即起火，7時13分撲滅，屋內2樓找到24歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶和5支不明氣體鋼瓶，27歲陳男在1樓屋外，雙腳燒灼傷被救護車送醫。

27歲郭男、26歲陳男逃出屋外，偷走林男親戚的汽車逃離，晚間8時許在北海岸三芝區逮捕歸案。後來查出，這4人彼此相識，分別有詐欺、恐嚇、傷害、妨害自由、槍砲等刑案紀錄，除了死者，另3人都有毒品前科。

郭、陳2人供稱原本在客廳打電動，其餘2人在房間，後來發生火警，他們立刻逃出屋外，開走林男使用的車輛離開。燒燙傷住院中的陳男則聲稱，才剛到林男住處，走上樓梯就發生爆炸，雙腳被燒傷、跌落樓梯，被救護車送醫。

警方昨早會同消防局火場調查鑑識人員重返現場採證，在燒毀的2樓房間找到1瓶依托咪酯煙油，懷疑火警與吸食毒品有關。但3人均堅稱不知情，警方認為他們避重就輕隱瞞實情，將採尿送驗毒品反應，至於屋內5支不明鋼瓶，亦將進一步化驗瓶內氣體。

警詢後3人均依過失致死罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦，除陳男仍戒護住院，另2人多1條竊盜罪嫌，今天下午先解送士林地檢署，建請羈押。

郭、陳等人涉嫌製毒等罪，士林地檢署檢察官訊後向法院聲押禁見。記者李隆揆／攝影
郭、陳等人涉嫌製毒等罪，士林地檢署檢察官訊後向法院聲押禁見。記者李隆揆／攝影

過失致死 毒品

延伸閱讀

淡水火警1死1傷！現場找到依托咪酯煙油 疑吸毒釀禍

日本丸森扶輪社參訪交流 新北淡水竹圍國小熱情迎賓

淡水火警1死1傷2人竊車逃離…屋內搜出毒品 3人法辦建請羈押

影／網學喪屍煙彈 北市刑大新店山區攻堅逮人起獲2公斤毒

相關新聞

台中槍毒犯衝撞警車！流鼻血狼狽落網 當場查扣5把槍

台中市警局刑警大隊偵二隊今晚間跟監、逮捕陳姓槍毒犯時，陳男一路從北區竄逃至霧峰區，遭包夾還衝撞警車，結果自己因安全氣囊彈...

北市忠孝橋男子毒駕 自撞後不停3車遭波及

台北市萬華區忠孝橋下橋處，今天下午4時許發生毒駕車禍，現場3輛小客車遭波及，警方到場逮捕涉嫌毒駕的31歲陳姓男子。

影／高雄樋口飯糰再爆糾紛 女房東斷牙曝傷勢…赴檢提告嗆「你死定了」

高雄鼓山區日本飯糰專賣店「樋口飯糰」，因邵姓女房東與日籍房客樋口夫妻發生糾紛，屢屢鬧上新聞版面，樋口夫妻昨委任律師提告，...

淡水老屋引火疑製毒釀災 士檢訊後聲押禁見2人

新北市淡水山區老屋前晚失火，屋內發現炸裂的瓦斯桶和5支鋼瓶，1人燒成焦屍、1人受傷送醫、2人偷車溜走被抓回。警方在火場找...

雙腳泡乾冰10小時！男截肢詐保獲緩刑 主謀判6年確定

廖姓男子替張姓高中同學規畫保險，涉讓張雙腳放進乾冰冰桶十小時導致兩小腿截肢，再謊稱「夜遊凍傷」，向五家保險公司申請四一二...

誘民眾開人頭公司洗錢 詐團4個月騙7450萬16人起訴

假投資詐騙集團涉以數萬至四十萬元報酬，吸引民眾當「人頭」申辦停業中公司變更登記，再獲取公司銀行帳戶洗錢，四個月詐騙七四五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。