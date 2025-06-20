淡水火警1死1傷！現場找到依托咪酯煙油 疑吸毒釀禍

淡水山區一間老屋前晚爆炸失火，一人燒成焦屍、一人受傷送醫，還有兩人偷車逃離被抓回，全案疑與毒品有關。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水山區一間老屋昨晚失火，屋內找到炸裂的瓦斯桶和五支鋼瓶，一人燒成焦屍、一人受傷送醫，還有兩人偷車溜走被抓回。警方昨天重返火場找到依托咪酯煙油，三人均堅稱不知情，警方認為未吐實，依過失致死、毒品等罪嫌移送，建請檢察官聲請羈押。

淡水忠愛街一幢二層樓老舊平房前晚六時四十三分發出爆炸聲後起火，七時十三分撲滅，屋內二樓找到廿四歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶和五支不明氣體鋼瓶，廿七歲陳男則跑到一樓屋外，雙腳燒灼傷被救護車送醫。

警方後來查出，當時屋內還有廿七歲郭男、廿六歲陳男，逃出屋外後偷走林男親戚的汽車逃離，前間八時許在北海岸三芝區逮捕歸案。經查四人彼此相識，分別有詐欺、恐嚇、傷害、妨害自由、槍砲等刑案紀錄，除了死者，另三人都有毒品前科。

郭、陳供稱原在客廳打電動，其餘兩人在房間，發生火警，他們立刻逃出屋外，開走林男使用的車輛離開。燒燙傷住院中的陳男則聲稱，才剛到林男住處，走上樓就發生爆炸，雙腳被燒傷，被救護車送醫。

警方昨天上午會同消防局火場調查鑑識人員重返現場採證，在燒毀的二樓房間找到一瓶依托咪酯煙油，懷疑火警與吸食毒品有關。因三人堅稱不知情，警方認為他們隱瞞實情，採尿送驗，屋內五支不明鋼瓶，也將進一步化驗瓶內氣體。