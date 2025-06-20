法界：陳柏諺判刑依法有據 公平正義卻難如願

馬來西亞籍蔡姓女大生命案，凶嫌陳柏諺判刑十八年十月確定，法界認為，最高法院依法裁判有所根據，被告自由可期，但對家屬而言，期待的公平正義將難以如願。

一名律師指出，自首是指犯人在犯罪未發覺前，自行向有偵查權的公務員申告犯罪事實而受裁判，但就算符合自首要件也只是可減刑，不是必減刑。

本案二審認為陳自首，但犯後態度不佳，仍判無期徒刑。更一審考量自首，且綜合判斷陳犯行未達最嚴重犯罪情節，不但未判死，還從無期徒刑改判十八年十月。

法界認為，近年被告人權意識抬頭，據一一三年憲判字第八號判決意旨揭示準則，只有在犯罪情節最嚴重，且符合最嚴格正當法律程序才可能判死。家屬期望法院判死刑，檢方上訴也籲判處極刑，但陳沒前科，也非預謀殺人，非情節最重大之罪，要判死刑幾乎不可能。

另一名律師指出，最高法院撤銷發回更審理由，陳符合自首要件，原審卻沒有減刑，判決理由不完備；更一審受限最高法院發回意旨，且除了自首，考量陳有悔意、願賠償被害人家屬等，因此下修陳責任刑程度，量處十八年十月徒刑，還算在合理範圍。

他說，刑法殺人罪刑度是十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，陳最終定讞刑度不是最輕。

回顧此案，蔡女父母案發後趕來台灣，對辛苦養大的女兒來台遭殺害悲憤不已；當時家屬曾說馬籍人士來台遇害「不是第一次了」，馬來西亞傳得沸沸揚揚，希望台灣司法能還公道。

蔡女告別式上，蔡父甚至對愛女遺照道歉，自責沒有好好保護女兒，「真的想討公平正義、討公道」。

如今判決定讞，法界說，對陳柏諺而言自由可期，但對被害人家屬來說，期待的公平正義難以如願。