台中槍毒犯衝撞警車！流鼻血狼狽落網 當場查扣5把槍

台中市警局刑警大隊偵二隊今晚間跟監、逮捕陳姓槍毒犯時，陳男一路從北區竄逃至霧峰區，遭包夾還衝撞警車，結果自己因安全氣囊彈開受傷流鼻血，警方起獲1把長槍、5把短槍及數十顆子彈，是否具殺傷力、制式或改造待鑑定，全案朝槍砲等罪嫌偵辦中。

警方初步掌握，陳姓毒品通緝犯（45歲）擁有槍彈，經長期蒐證跟監今晚見時機成熟，先是在北區一中商圈附近停車場埋伏，但因陳男生性多疑，疑似發現有人跟蹤就開車衝出停車場。

警方指出，經一路跟車至霧峰區立新國小旁發現陳男的白色BMW車，經警力集結就實施包夾，並喝令其下車，陳男企圖逃逸開車衝撞警車，並波及一旁2輛民車，陳因車輛安全氣囊爆開導致鼻血，所幸員警無人員受傷。

警方當場起獲1把長槍、4把短槍，還有數十顆子彈，目前仍在清點中，全案朝毒品、槍砲及妨害公務等罪嫌偵辦。

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