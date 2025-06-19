快訊

台中槍毒犯衝撞警車！開BMW流鼻血狼狽落網 當場查扣5把槍

無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

亮槍拒捕衝撞2偵防車！台中警晚間追捕BMW男 嚇壞附近居民

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，偵防車一路由一中街一路追至大里區立新國小旁立新一街圍捕，嫌犯企圖衝撞警車，過程有民眾目擊，嫌犯一開始有拿槍拒捕，最後被警方制伏。警方說明，嫌犯沒開槍，衝撞警方二輛偵防車，造成偵防車受損，現場初步查扣4把短槍、1把長槍，子彈數顆，嫌犯已帶回警詢中。

台中市議員江和樹今晚PO出，有警方偵防車在大里區立新一街圍堵一輛白色BMW跑車，只見白色BMW跑車被二輛偵防車包夾，車身多處受損，而其中一輛偵防車的前保險桿也脫落。江和樹說，嫌犯一開始有拿槍還拒捕。

警方表示，台中市警局市刑大偵二隊、偵一隊、和平分局等單位今晚從一中街一路追至大里區立新國小旁立新一街攔車，嫌犯沒有開槍，衝撞警方偵防車，造成二輛偵防車受損，嫌犯的車輛也因撞擊，安全氣囊爆開，現場初步查扣4把短槍、1把長槍，子彈數顆。

台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，嫌犯企圖衝撞警車，最後被警方制伏。圖／市議員江和樹提供
台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，嫌犯企圖衝撞警車，最後被警方制伏。圖／市議員江和樹提供
台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，嫌犯企圖衝撞警車，最後被警方制伏。圖／市議員江和樹提供
台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，嫌犯企圖衝撞警車，最後被警方制伏。圖／市議員江和樹提供

警察 江和樹 台中市 BMW

延伸閱讀

想吃宵夜！22歲男無照狂飆拒檢 一口氣收20張罰單失血9萬元

滿足碳纖維狂粉的野望：Mansory為BMW M5推升級改裝套件！

BMW Concept Speedtop雙門概念旅行車確定將限量生產！

最受歡迎的BMW i4 M車款終於要提升動力了！

相關新聞

北市忠孝橋男子毒駕 自撞後不停3車遭波及

台北市萬華區忠孝橋下橋處，今天下午4時許發生毒駕車禍，現場3輛小客車遭波及，警方到場逮捕涉嫌毒駕的31歲陳姓男子。

影／高雄樋口飯糰再爆糾紛 女房東斷牙曝傷勢…赴檢提告嗆「你死定了」

高雄鼓山區日本飯糰專賣店「樋口飯糰」，因邵姓女房東與日籍房客樋口夫妻發生糾紛，屢屢鬧上新聞版面，樋口夫妻昨委任律師提告，...

一度亮槍！台中警方今晚追捕BMW男 嚇壞附近居民

台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，偵防車一路由一中街一路追至大里區立新國小旁立新一街圍捕，嫌犯企圖衝撞警車，過程有民...

松山分局2警包庇色情 扯出國道3警特權銷單案外案

調查局北機站掌握情資，指松山警分局巡佐陳建業、松山所專案員警孫振益，向轄內護膚色情業者索賄，去年遭搜索約談，辦案人員清查...

松山分局巡佐涉收賄、違法查個資等未被停職 今又遭調查局約談

台北市松山分局中崙派出所巡佐陳建業等人涉貪汙收賄、包庇應召業者，去年遭搜索約談，獲50萬元交保，台北地檢署分析相關證據發...

網購平台宣稱「官方指定款緊急避難包」 消防署：並未對外認證

近日有數個網路購物平台宣稱其販售之緊急避難包為內政部建議規格等，消防署19日特別澄清，並未對外建議緊急避難包品牌或是認證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。