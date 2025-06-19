亮槍拒捕衝撞2偵防車！台中警晚間追捕BMW男 嚇壞附近居民

台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，偵防車一路由一中街一路追至大里區立新國小旁立新一街圍捕，嫌犯企圖衝撞警車，過程有民眾目擊，嫌犯一開始有拿槍拒捕，最後被警方制伏。警方說明，嫌犯沒開槍，衝撞警方二輛偵防車，造成偵防車受損，現場初步查扣4把短槍、1把長槍，子彈數顆，嫌犯已帶回警詢中。

台中市議員江和樹今晚PO出，有警方偵防車在大里區立新一街圍堵一輛白色BMW跑車，只見白色BMW跑車被二輛偵防車包夾，車身多處受損，而其中一輛偵防車的前保險桿也脫落。江和樹說，嫌犯一開始有拿槍還拒捕。