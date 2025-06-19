亮槍拒捕衝撞2偵防車！台中警晚間追捕BMW男 嚇壞附近居民
台中市警方今晚追捕駕駛BMW逃逸嫌犯，偵防車一路由一中街一路追至大里區立新國小旁立新一街圍捕，嫌犯企圖衝撞警車，過程有民眾目擊，嫌犯一開始有拿槍拒捕，最後被警方制伏。警方說明，嫌犯沒開槍，衝撞警方二輛偵防車，造成偵防車受損，現場初步查扣4把短槍、1把長槍，子彈數顆，嫌犯已帶回警詢中。
台中市議員江和樹今晚PO出，有警方偵防車在大里區立新一街圍堵一輛白色BMW跑車，只見白色BMW跑車被二輛偵防車包夾，車身多處受損，而其中一輛偵防車的前保險桿也脫落。江和樹說，嫌犯一開始有拿槍還拒捕。
警方表示，台中市警局市刑大偵二隊、偵一隊、和平分局等單位今晚從一中街一路追至大里區立新國小旁立新一街攔車，嫌犯沒有開槍，衝撞警方偵防車，造成二輛偵防車受損，嫌犯的車輛也因撞擊，安全氣囊爆開，現場初步查扣4把短槍、1把長槍，子彈數顆。
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