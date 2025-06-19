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松山分局2警包庇色情 扯出國道3警特權銷單案外案
調查局北機站掌握情資，指松山警分局巡佐陳建業、松山所專案員警孫振益，向轄內護膚色情業者索賄，去年遭搜索約談，辦案人員清查手機，發現孫振益曾被超速照相，輾轉透過國道3名員警銷單，北機站今天搜索約談5警到案，詢後依圖利等罪移送台北地檢署複訊。
同案約談包括國道員警艾治平、許明哲、何佳浩。據了解，此案是孫振益不滿在國道高速公路被照相，透過陳建業找上認識的國道警幫忙，眾人彼此透過社群軟體聯繫，因而被抓包銷單情事，意外扯出3名國道警涉案。
據了解，陳建業過去是中崙派出所專案，因作風大膽，被檢舉長期包庇轄內八德路一帶的色情按摩店，按月透過白手套向業者索取賄款；孫振益則是松山派出所專案，涉與陳建業共同在松山派出所期間，向轄內護膚或禮K店索賄，陳建業去年被檢方諭令50萬元交保、限制出境，孫振益查扣手機後請回。
據調查，陳建業與孫振益自2017年迄今，長期收受應召站丘姓負責人賄賂，利用職權事先通風報信臨檢訊息；此外，陳建業還幫2名車行友人查詢車籍與前科資料，涉犯圖利、洩密及貪汙等罪。
另外，退休員警邱弘吉替保母業者陳昭瑛牽線，由陳建業幫忙查詢個資，去年也被檢方5萬元交保，陳昭瑛3萬元交保。
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