松山分局巡佐涉收賄、違法查個資等未被停職 今又遭調查局約談

台北市松山分局中崙派出所巡佐陳建業等人涉貪汙收賄、包庇應召業者，去年遭搜索約談，獲50萬元交保，台北地檢署分析相關證據發現案外案，追查出陳涉分別替朋友違法查詢個資，又經請託國道警察艾員、何員銷除國道超速罰單，今共約談陳等3名警察、3名友人等6名被告釐清案情。

據了解，陳建業去年案件爆發後，原本台北市警局欲報請停職，後經研議後，認宜持續洽查案情並依偵審結果再議，故未將他停職。

陳建業當時曾請長假逾一個月，事後遭松山分局調地處分，由中崙所調整至民有派出所服務，擔任巡佐至今。

松山分局今天早上接到調查局電話，稱要約談陳建業，分局聯繫發現陳建業未上班，致電要他盡速返回分局，待早上11點多陳建業到分局後，由督察組人員陪同，直抵北機站接受偵訊。

松山警分局表示，陳建業2017年因取締色情疑涉不法，去年6月報請檢察官指揮搜索偵辦，本分局今日經警察局通知，帶同陳建業接受後續約詢，涉違反個人資料保護法、請託撤銷罰單，全案配合台北地檢署偵辦。

松山警方說，將全力配合地檢署調查，並深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節將視情節從嚴究辦，並追究相關人員考核監督不周之責。