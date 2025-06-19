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北市忠孝橋男子毒駕 自撞後不停3車遭波及
台北市萬華區忠孝橋下橋處，今天下午4時許發生毒駕車禍，現場3輛小客車遭波及，警方到場逮捕涉嫌毒駕的31歲陳姓男子。
警方指出今天下午4時許，接獲報案忠孝橋發生車禍，警方趕到現場，發現陳嫌駕駛自小客車沿忠孝橋先自撞，李男駕駛自小客車，後繼續行駛至下橋處，再度擦撞徐男駕駛自小客車及連帶撞擊徐男前方陳男駕駛自小客車。
警方在陳嫌駕駛座腳踏墊處發現菸彈，現場檢驗呈現依托咪酯陽性，警方立即逮捕陳嫌，又從陳嫌褲子後側查獲依托咪酯菸彈及隨身背包內的FM2藥錠。
警方將陳嫌依毒品、公共危險等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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