購物平台宣稱內政部規格 消防署：未賣或認證任何品牌緊急避難包

因地震預言和部分單位提醒，近日引發避難包熱賣。針對有數個網路購物平台宣稱其販售緊急避難包為內政部建議規格等，內政部消防署今天表示，未對外建議品牌或認證商品規格。

美國在台協會（AIT）高雄分處日前發文提醒備妥避難包，有助於在緊急狀況中保持冷靜、迅速行動，近日掀起避難包熱賣潮。

消防署透過新聞稿表示，近日有數個網路購物平台宣稱其販售的緊急避難包為內政部建議規格等，予以特別澄清，未對外建議緊急避難包品牌或是認證商品規格，請民眾購買時務須謹慎小心，避免遭詐騙或遇到虛偽不實情形。

消防署強調，無論選擇何種價位或品牌的產品，最重要的仍是背後代表的防災意識與自救救人的準備。

為持續推廣防災知識，提供民眾專業指引，並協助民眾防災準備，消防署說，未來也將持續透過「消防防災館」網站、社群媒體及各式宣導活動，提供「緊急避難包」的準備指引與建議清單。

同時，民眾可上消防署「消防防災館」參考緊急避難包清單，再依據個人需求調整客製化且實用的防災避難包。

消防署呼籲，請廠商勿使用內政部、消防署或其他機關名義販售緊急避難包，若有假冒情形，依公平交易法第21條規定「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」，以及同法第42條得處新台幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰辦理，切勿觸法。