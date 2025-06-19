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北市警涉貪又爆案外案 違法查個資、找國道警察銷超速罰單

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市松山警分局中崙派出所巡佐陳建業等人涉貪汙收賄、包庇應召業者，台北地檢署分析相關證據發現案外案，警方也同步自清自檢，追查出陳涉分別替朋友違法查詢個資，又經請託國道警察艾員、何員銷除國道超速罰單，今共約談陳等3名警察、3名友人等6名被告釐清案情。

台北地檢署今依貪汙圖利、個資法等罪嫌，指揮調查局北機站、警政署督察室、國道公路警察局等單位搜索艾姓、何姓國道警察、2名陳建業友人等7人住所、辦公室供7處，並約談陳建業、3名友人、艾員、何員等6人到案說明，也約談3名證人協助釐清案情。

檢方上波搜索行動於2024年６月，事隔1年分析卷證資料查出陳建業於2023年間涉替1名友人違法查詢個資，又於2024年間協助另名親友駕車行經國道，懷疑被流動式測速照相拍下超速瞬間，請託陳找國道警察銷單，陳涉找上艾姓國道警察幫忙銷除罰單，艾員涉找何姓承辦人銷單。

全案源於，檢調獲報應召業者未避免遭警方取締，涉貪汙行賄松山分局松山派出所的陳姓、孫姓員警，陳建業調任中崙派出所後被控收受賄絡、包庇業者。檢方去年6月搜索陳、孫辦公處所及住家，也約談曾經請託陳查詢車籍或前科紀錄的邱姓退休員警、車行友人、陳姓保母業者等人，檢方訊後諭知陳建業50萬元交保，拜託查個資的邱、陳分別以3萬、5萬元，其餘人無保請回。

台北市警松山分局中崙所巡佐陳建業涉包庇色情50萬交保。記者張宏業／攝影
台北市警松山分局中崙所巡佐陳建業涉包庇色情50萬交保。記者張宏業／攝影

警察 國道 個資

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