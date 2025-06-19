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淡水火警1死1傷2人竊車逃離…屋內搜出毒品 3人法辦建請羈押

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水山區老屋昨晚失火，屋內發現炸裂的瓦斯桶和5支鋼瓶，1人燒成焦屍、1人受傷送醫、2人偷車溜走被抓回。警方今天重返火場找到依托咪酯煙油，但3人均堅稱不知情，警詢後依過失致死、毒品等罪嫌移送地檢署建請羈押。

淡水忠愛街1幢2層樓老舊平房昨晚6時43分發出爆炸聲即起火，7時13分撲滅，屋內2樓找到24歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶和5支不明氣體鋼瓶，27歲陳男在1樓屋外，雙腳燒灼傷被救護車送醫。

27歲郭男、26歲陳男逃出屋外，偷走林男親戚的汽車逃離，晚間8時許在北海岸三芝區逮捕歸案。後來查出，這4人彼此相識，分別有詐欺、恐嚇、傷害、妨害自由、槍砲等刑案記錄，除了死者，另3人都有毒品前科。

郭、陳2人供稱原本在客廳打電動，其餘2人在房間，後來發生火警，他們立刻逃出屋外，開走林男使用的車輛離開。燒燙傷住院中的陳男則聲稱，才剛到林男住處，走上樓梯就發生爆炸，雙腳被燒傷、跌落樓梯，被救護車送醫。

警方今天上午會同消防局火場調查鑑識人員重返現場採證，在燒毀的2樓房間找到1瓶依托咪酯煙油，懷疑火警與吸食毒品有關。但3人均堅稱不知情，警方認為他們避重就輕隱瞞實情，將採尿送驗毒品反應，至於屋內5支不明鋼瓶，亦將進一步化驗瓶內氣體。

警詢後3人均依過失致死罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦，除陳男仍戒護住院，另2人多1條竊盜罪嫌，今天下午先解送士林地檢署，建請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

淡水山區老屋昨晚失火，1人燒成焦屍、1人受傷送醫，還有2人偷鄰居汽車溜走被抓回。警方初步調查，4人彼此相識、均不滿30歲且都前科累累，懷疑與毒品有關。記者林昭彰／翻攝
淡水山區老屋昨晚失火，1人燒成焦屍、1人受傷送醫，還有2人偷鄰居汽車溜走被抓回。警方初步調查，4人彼此相識、均不滿30歲且都前科累累，懷疑與毒品有關。記者林昭彰／翻攝
27歲郭男、26歲陳男火警當時偷走林男親戚的汽車逃離被逮回，警詢後依過失致死、毒品、竊盜罪嫌移送地檢署並建請羈押。記者林昭彰／翻攝
27歲郭男、26歲陳男火警當時偷走林男親戚的汽車逃離被逮回，警詢後依過失致死、毒品、竊盜罪嫌移送地檢署並建請羈押。記者林昭彰／翻攝
27歲郭男、26歲陳男火警當時偷走林男親戚的汽車逃離被逮回，警詢後依過失致死、毒品、竊盜罪嫌移送地檢署並建請羈押。記者林昭彰／翻攝
27歲郭男、26歲陳男火警當時偷走林男親戚的汽車逃離被逮回，警詢後依過失致死、毒品、竊盜罪嫌移送地檢署並建請羈押。記者林昭彰／翻攝

淡水 毒品

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