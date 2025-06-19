王大陸女友現身！涉找黑幫討債 直播主闕沐軒首開庭力拚無罪

藝人王大陸個資案今天新北地方法院召開第二次準備庭，傳喚共犯、王大陸直播主女友闕沐軒，即便上一次開庭時，其餘共犯車商小游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊及其陳柏均都認罪，闕女仍否認犯罪，法官則提醒闕女的無罪答辯與共犯和卷證不符，將來可能會對犯後態度和刑度有所影響，希望她回去跟律師好好討論。

王大陸因懷疑閃兵集團首腦陳志明拿錢不辦事，涉嫌透過車商小開游翔閔找上台北市刑大代理隊長劉居榮偷查陳男個資；又因闕女與潘姓男子有投資糾紛，另找四海幫海英堂堂主陳子俊幫忙偷查潘男個資，跑去潘男老家討債，上月遭新北檢依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴。

上周四全案首度開庭時，游翔閔、陳子俊、陳柏均3人均全部認罪，坦承就是以被查扣的手機聯繫犯案。3人也分別透過律師，希望法官能協助安排調解，以賠償陳、潘2人損失達成和解；陳子俊律師更希望法官能同意改為簡易判決，讓陳男盡快面對自己該負的罪責。

今天開庭時闕女表示，潘男入獄後曾與自己書信往來，承諾出獄後就會還錢，她確實有提供潘男的判決書陳男，但不知陳男如何取得潘男個資及找上其家人討債。其律師則補充，闕女當初的意圖只要找潘男協調債務，沒有要找潘男家人的意思，缺乏主觀犯案；至於其餘共犯互相如何聯繫的客觀事實，闕女無法表示意見。

公訴檢察官指出，從王大陸等共犯手機中「失去的！一定要拿回來！」通訊群組中，明顯可見闕女對案情有相當了解，其餘共犯也已認罪證述明確，何況一般人查詢判決書，無法查得姓名、年籍、身分證字號及地址等個資，闕女所言與事實不符。