影／高雄樋口飯糰再爆糾紛 女房東斷牙曝傷勢…赴檢提告嗆「你死定了」

高雄鼓山區日本飯糰專賣店「樋口飯糰」，因邵姓女房東與日籍房客樋口夫妻發生糾紛，屢屢鬧上新聞版面，樋口夫妻昨委任律師提告，邵女今則一身搶眼勁裝現身地檢署反擊，拿出驗傷單稱她也是受害者，因租約有公正，她除提告傷害，還要強制執行逼樋口履約，並賠償10萬元植牙費，「樋口你死定了」。

樋口飯糰與邵姓女房東間的糾紛已糾纏長達2個月，邵女被質疑是忌妒飯糰店生意太好，要求漲租金被拒，眼紅才於4月18日到店面騎樓踢桌椅、砸毀花盆，當時糾紛雙方各執一詞。

首波衝突結束後，樋口夫妻仍與邵女發生多次零星衝突，本月16日雙方又爆發爭吵，邵女被控狠踹樋口夫妻房門，還砸毀裡面物品，雙方爭端再次驚動警方，邵女也在衝通中受傷，被送往醫院治療。

邵姓女房東事後指控被樋口先生打到輕微腦震盪，事發後被救護車送醫，並且指出樋口先生想用押金抵租金，至今只給她4000元「欺人太甚」，她才會上門討說法。

昨天樋口夫妻則反擊，與律師赴高雄地檢署按鈴申告，宣稱當天是邵女晚上跑到店面樓上的租屋處，先是瘋狂敲門，後來甚至直接踹門破門而入，房門直接被踹到爆裂，只見邵女穿著白衣闖入，還在屋內摔東西，提告邵女涉犯傷害、毀損、侵入住居、恐嚇等罪。

邵女挨告後，今天則單獨出面反擊，下午2時20分許，邵女一身綠色搶眼的勁裝現身高雄地檢署，稱當天衝突她只是推樋口妻子兩下，要她快一點下樓，就被樋口用手重擊左下巴。

邵女還亮出左下巴瘀青證實受傷過程，說她不僅腦震盪，牙齒還碎裂，必須要植牙，忍痛受訪時還尖叫一下「我牙齒真的很痛」。

她痛批樋口夫妻人前、人後不一樣，她直言，樋口明明中文就說得很溜，受訪時卻裝作不太會講中文，只因為他是日本人，大家就同情他，日本人就享有特權，一堆政治人物聲援他，如果今天是普通台灣人，會這麼關心嗎？要向誰討公道。