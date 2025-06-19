林森北路酒客散場互看不爽 從騎樓打到馬路...警查扣折疊刀

台北市中山區今天早上發生酒客互毆事件，詹姓男子和林姓男子從酒店外走出，在騎樓和徐姓男子疑因對到眼，互看不爽，雙方直接大打出手，民眾見狀報警，快打警力到場制止，將3人帶回派出所，雖然無人提告，警方仍依社維法相互鬥毆裁罰，另外，林男身上被查獲折疊刀，被依無正當理由攜帶刀械裁罰。

中山警方今天凌晨6點多獲報，林森北路上有酒客互毆，雙方從騎樓打到馬路上，員警趕抵介入制止，詢問了解，詹男（23歲）和徐男（29歲）酒後要離去，卻跟徐男（39歲）對到眼，雙方從叫囂的口角糾紛立刻演變成肢體衝突。