林森北路酒客散場互看不爽 從騎樓打到馬路...警查扣折疊刀
台北市中山區今天早上發生酒客互毆事件，詹姓男子和林姓男子從酒店外走出，在騎樓和徐姓男子疑因對到眼，互看不爽，雙方直接大打出手，民眾見狀報警，快打警力到場制止，將3人帶回派出所，雖然無人提告，警方仍依社維法相互鬥毆裁罰，另外，林男身上被查獲折疊刀，被依無正當理由攜帶刀械裁罰。
中山警方今天凌晨6點多獲報，林森北路上有酒客互毆，雙方從騎樓打到馬路上，員警趕抵介入制止，詢問了解，詹男（23歲）和徐男（29歲）酒後要離去，卻跟徐男（39歲）對到眼，雙方從叫囂的口角糾紛立刻演變成肢體衝突。
警方拉開後，將3人帶回派出所偵詢，雖然雙方互不提告，但員警在林男身上搜身時找到折疊刀一把，當場查扣，警詢後將3人依社維法相互鬥毆、無正當理由攜帶具有殺傷力之器械裁罰。
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