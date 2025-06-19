快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

影／淡水火警1死1傷...2人竊車逃離被逮回 1屋4人前科累累疑點待查

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水山區老屋昨晚失火，屋內發現炸裂的瓦斯桶和許多小鋼瓶，1人燒成焦屍、1人受傷送醫，還有2人偷鄰居汽車溜走被抓回。警方初步調查，4人彼此相識、均不滿30歲且都前科累累，懷疑與毒品有關，尚待查證。

忠愛街1幢2層樓老舊平房昨晚6時43分失火，7時13分撲滅，屋內2樓找到24歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶和許多不明小鋼瓶，27歲陳男在1樓屋外，雙腳燒灼傷被救護車送醫。

警方查出還有2人竊取鄰居的汽車逃離，晚間8時許在北海岸三芝區逮捕27歲郭男、26歲陳男，2人打赤膊光腳、身上有燒傷。後來查出，房子是附近鄰居提供閒置空屋給死者居住，這4人彼此相識，分別有詐欺、恐嚇、妨害自由、槍砲等刑案記錄，僅死者沒有毒品相關前科。

其他鄰居猜測他們在屋內製毒或開毒趴，但火警現場燒得很嚴重，除了瓦斯桶和不明氣體小鋼瓶，初步並未找到毒品殘渣、槍枝零組件，其他3人堅持要等律師才願接受警詢，相關疑點尚待釐清，消防局今天上午將安排鑑識人員到火場採證。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2名男子昨晚從淡水火警現場竊取鄰居汽車逃離，在北海岸被警方逮捕時，打赤膊光腳、身上有燒傷。記者林昭彰／翻攝
2名男子昨晚從淡水火警現場竊取鄰居汽車逃離，在北海岸被警方逮捕時，打赤膊光腳、身上有燒傷。記者林昭彰／翻攝
淡水山區老屋昨晚失火，1人燒成焦屍、1人受傷送醫，還有2人偷鄰居汽車溜走被抓回。警方初步調查，4人彼此相識、均不滿30歲且都前科累累，懷疑與毒品有關，尚待查證。記者林昭彰／翻攝
淡水山區老屋昨晚失火，1人燒成焦屍、1人受傷送醫，還有2人偷鄰居汽車溜走被抓回。警方初步調查，4人彼此相識、均不滿30歲且都前科累累，懷疑與毒品有關，尚待查證。記者林昭彰／翻攝
燒成焦屍的24歲林男身邊發現炸裂的瓦斯桶、以及許多不明氣體小鋼瓶，但現場沒有找到毒品殘渣等違禁品。記者林昭彰／翻攝
燒成焦屍的24歲林男身邊發現炸裂的瓦斯桶、以及許多不明氣體小鋼瓶，但現場沒有找到毒品殘渣等違禁品。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

淡水火災1男燒成焦屍 警方逮捕開贓車逃離2男 身上有燒傷

新北淡水山區平房焦屍旁有炸裂瓦斯桶 案情恐不單純

影／淡水山區老舊平房火警 1年輕男子燒成焦屍

中油大林煉油廠火警 高市府祭空污法將開罰

相關新聞

影／淡水火警1死1傷...2人竊車逃離被逮回 1屋4人前科累累疑點待查

新北市淡水山區老屋昨晚失火，屋內發現炸裂的瓦斯桶和許多小鋼瓶，1人燒成焦屍、1人受傷送醫，還有2人偷鄰居汽車溜走被抓回。...

淡水火災1男燒成焦屍 警方逮捕開贓車逃離2男 身上有燒傷

新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房18日晚失火，造成1死1傷，警方追查發現火警發生當時有2名男子駕車離開現場，深夜在北海...

5億高中生案／律師析：賴母若無台籍身分 只能繼承200萬遺產

台中賴姓高中生與同性夏姓地政士助理登記結婚後墜樓身亡，台中地方法院昨判兩人婚姻無效，夏男拿不到遺產；賴的母親目前國籍不明...

台中5億高中生案一審判婚姻無效 夏男拿不到遺產可上訴

台中賴姓高中生繼承五億元遺產後墜樓身亡，同婚夏姓男子被控覬覦五億元遺產，賴母對夏提婚姻無效。台中地方法院認為，賴、夏婚前...

新北淡水山區平房焦屍旁有炸裂瓦斯桶 案情恐不單純

新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房今晚發生火警，造成1死、1傷，消防隊清查火場發現2樓燒成焦屍的24歲林姓男子身旁，...

影／淡水山區老舊平房火警 1年輕男子燒成焦屍

新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房，今晚6時43分發生火警，消防隊7時13分撲滅火勢，屋內燃燒雜物約10坪，起火原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。