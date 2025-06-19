影／淡水火警1死1傷...2人竊車逃離被逮回 1屋4人前科累累疑點待查

新北市淡水山區老屋昨晚失火，屋內發現炸裂的瓦斯桶和許多小鋼瓶，1人燒成焦屍、1人受傷送醫，還有2人偷鄰居汽車溜走被抓回。警方初步調查，4人彼此相識、均不滿30歲且都前科累累，懷疑與毒品有關，尚待查證。

忠愛街1幢2層樓老舊平房昨晚6時43分失火，7時13分撲滅，屋內2樓找到24歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶和許多不明小鋼瓶，27歲陳男在1樓屋外，雙腳燒灼傷被救護車送醫。

警方查出還有2人竊取鄰居的汽車逃離，晚間8時許在北海岸三芝區逮捕27歲郭男、26歲陳男，2人打赤膊光腳、身上有燒傷。後來查出，房子是附近鄰居提供閒置空屋給死者居住，這4人彼此相識，分別有詐欺、恐嚇、妨害自由、槍砲等刑案記錄，僅死者沒有毒品相關前科。

其他鄰居猜測他們在屋內製毒或開毒趴，但火警現場燒得很嚴重，除了瓦斯桶和不明氣體小鋼瓶，初步並未找到毒品殘渣、槍枝零組件，其他3人堅持要等律師才願接受警詢，相關疑點尚待釐清，消防局今天上午將安排鑑識人員到火場採證。

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