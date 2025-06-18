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淡水火災1男燒成焦屍 警方逮捕開贓車逃離2男 身上有燒傷
新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房今晚失火，造成1死1傷，警方追查發現火警發生當時有2名男子駕車離開現場，深夜在北海岸三芝區攔截到該輛贓車，車上2人都有燒燙傷，目前正釐清是否與火警相關。
這起火警發生在晚間6時43分，消防隊趕抵時，2樓已全面燃燒，27歲陳姓男子雙腳燒灼傷在1樓屋外待援，聲稱2樓還有1人沒有逃出。陳男稍後由救護車送醫，火勢在晚間7時13分撲滅，屋內2樓找到24歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶，警方察覺案情不單純。
員警追查發現火警發生時，有2名男子駕車離開，經調閱路口監視器，稍早循線於三芝區台2線淡金公路攔截圍捕該車，車上2人都赤裸上身，且目視身上有燒燙傷痕跡，車輛則是竊取而來。警方將2人以竊盜罪嫌逮捕，目前仍在極追調查是否與火警有關聯。
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