淡水火災1男燒成焦屍 警方逮捕開贓車逃離2男 身上有燒傷

新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房今晚失火，造成1死1傷，警方追查發現火警發生當時有2名男子駕車離開現場，深夜在北海岸三芝區攔截到該輛贓車，車上2人都有燒燙傷，目前正釐清是否與火警相關。

這起火警發生在晚間6時43分，消防隊趕抵時，2樓已全面燃燒，27歲陳姓男子雙腳燒灼傷在1樓屋外待援，聲稱2樓還有1人沒有逃出。陳男稍後由救護車送醫，火勢在晚間7時13分撲滅，屋內2樓找到24歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶，警方察覺案情不單純。