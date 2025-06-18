聽新聞
0:00 / 0:00

淡水火災1男燒成焦屍 警方逮捕開贓車逃離2男 身上有燒傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房今晚失火，造成1死1傷，警方追查發現火警發生當時有2名男子駕車離開現場，深夜在北海岸三芝區攔截到該輛贓車，車上2人都有燒燙傷，目前正釐清是否與火警相關。

這起火警發生在晚間6時43分，消防隊趕抵時，2樓已全面燃燒，27歲陳姓男子雙腳燒灼傷在1樓屋外待援，聲稱2樓還有1人沒有逃出。陳男稍後由救護車送醫，火勢在晚間7時13分撲滅，屋內2樓找到24歲林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶，警方察覺案情不單純。

員警追查發現火警發生時，有2名男子駕車離開，經調閱路口監視器，稍早循線於三芝區台2線淡金公路攔截圍捕該車，車上2人都赤裸上身，且目視身上有燒燙傷痕跡，車輛則是竊取而來。警方將2人以竊盜罪嫌逮捕，目前仍在極追調查是否與火警有關聯。

新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房，今晚6時43分發生火警，消防隊7時13分撲滅火勢，在2樓找到1名24歲男子已經燒成焦屍，身旁還有炸裂的瓦斯桶。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房，今晚6時43分發生火警，消防隊7時13分撲滅火勢，在2樓找到1名24歲男子已經燒成焦屍，身旁還有炸裂的瓦斯桶。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房，今晚6時43分發生火警，消防隊7時13分撲滅火勢，在2樓找到1名24歲男子已經燒成焦屍，身旁還有炸裂的瓦斯桶。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房，今晚6時43分發生火警，消防隊7時13分撲滅火勢，在2樓找到1名24歲男子已經燒成焦屍，身旁還有炸裂的瓦斯桶。記者林昭彰／翻攝

淡水

延伸閱讀

新北淡水山區平房焦屍旁有炸裂瓦斯桶 案情恐不單純

影／淡水山區老舊平房火警 1年輕男子燒成焦屍

中油大林煉油廠火警 高市府祭空污法將開罰

影／中油高雄大林廠火警 環保局：空品無影響

相關新聞

炒股必翔 蔣清明另案判8年定讞當場羈押

電動車大廠必翔實業前董事長蔣清明涉操縱自家股價，更一審被依違反證券交易法判刑五年，因高院撤銷限制出境、出海處分，昨開庭討...

假地政士聯手詐團專坑被詐者逾千萬元 16人被訴

以蘇姓夫婦為首的貸款業者涉租用地政士執照替人辦理貸款業務，去年間結合詐欺集團，專挑甫遭假投資詐騙、急欲「增資以順利出金」...

上櫃富喬涉非法清廢玻纖 檢起訴7公司共17人

上櫃電子級玻璃纖維大廠富喬工業總務處經理蘇嘉信，為節省廢玻璃纖維處理費用，涉與金振鴻實際負責人沈珮如等六家環保或運輸業者...

疑吸金上億 政二代顏大鈞台南落網遭收押

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，疑吸金上億元還企圖出境，前天深夜在台南市街頭...

律師分析賴母若無台籍身分 只能繼承200萬遺產

台中賴姓高中生與同性夏姓地政士助理登記結婚後墜樓身亡，台中地方法院昨判兩人婚姻無效，夏男拿不到遺產；賴的母親目前國籍不明...

台中5億高中生案一審判婚姻無效 夏男拿不到遺產可上訴

台中賴姓高中生繼承五億元遺產後墜樓身亡，同婚夏姓男子被控覬覦五億元遺產，賴母對夏提婚姻無效。台中地方法院認為，賴、夏婚前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。