假地政士聯手詐團專坑被詐者逾千萬元 16人被訴

以蘇姓夫婦為首的貸款業者涉租用地政士執照替人辦理貸款業務，去年間結合詐欺集團，專挑甫遭假投資詐騙、急欲「增資以順利出金」的被害人辦貸，吸取高額利息及違約金牟利，至少十五人受害，不法所得逾千萬元，士林地檢署昨依詐欺等罪嫌起訴十六人。

檢警調查，蘇姓夫婦與兒子、胞弟分別成立「台信資產管理顧問有限公司」、「兆勝資產管理有限公司」，以每年約十萬元向蔡姓地政士租用地政士執照，對外謊稱具地政士資格，招攬貸款媒合並替人辦理不動產登記相關業務。

四人找許姓等七名貸款仲介、賴姓及鍾姓貸款業者、魏姓及范姓助理、林姓收款員合作，看準遭假投資詐騙被害人，受騙後常仍深信詐欺話術，相信「繼續增資就能順利出金」，涉與身分不詳的詐欺集團合作，結合詐團提供的情資，專挑甫受騙、急需資金的被害人辦理貸款。

集團協助詐欺被害人以不動產辦理抵押權貸款時，利用被害人心急狀態疏於注意，在交付貸款前就預先扣除高額利息、手續費、代書費等，待被害人無力償還貸款，再向被害人追討高額違約金，以此詐取顯不相當的重利款項。

檢警清查，部分被害人步入圈套，受詐團騙走百萬元後，又急以不動產貸款，將貸款交付詐團遭二次詐騙，幾乎被榨乾所有錢財；估計「惡貸集團」至少詐騙十五人，不法所得逾一千萬元。

士林地檢署指揮刑事局拘提蘇等十六人，認定涉嫌違反組織犯罪條例、詐欺取財、重利、洗錢等罪，偵結起訴，建請法院沒收犯罪所得，持續追查上游詐團；蔡姓地政士經查未涉入詐騙，不起訴處分，違法借牌函請主管機關查處。