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疑吸金上億 政二代顏大鈞台南落網遭收押

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞（中）被控招攬投資涉詐騙，昨天被警方移送，檢方聲押禁見獲准。記者袁志豪／攝影
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞（中）被控招攬投資涉詐騙，昨天被警方移送，檢方聲押禁見獲准。記者袁志豪／攝影

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，疑吸金上億元還企圖出境，前天深夜在台南市街頭被警方拘提；顏純左昨中午趕到警局，顏大鈞落淚向父母道歉，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准。

廿九歲顏大鈞本月十一日晚間要從高雄小港機場出境，因遭境管被移民署攔下，當時尚未有拘票，顏獲放行後去向不明，檢方為此核發拘票，交警方拘提。

警方查出，顏在高雄、台南躲藏，未使用個人手機，還一直變換車輛，每天落腳處不一樣，都住日租套房。根據監視器移動軌跡，掌握他近日藏身台南華平路一帶，前晚埋伏逮人。

顏大鈞被控用父親與執政黨長輩招牌，聲稱有土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道，還以「我爸也有投入」掛保證，吸引投資，被害人組成自救會，至少七人認為被詐騙，損失逾億元；警方目前接獲五人報案，金額累計四一○○萬元。

顏大鈞落網後，警方通知顏純左，顏純左夫妻昨天中午趕往台南市刑大；顏大鈞流淚道歉，解釋沒利用政二代、父親名號、「賴清德是我乾爹」名義，或自己與台南市長黃偉哲等關係在外吸金。

據了解，顏大鈞稱是跟友人借錢投資或周轉事業，每個月都有還錢，但借太多、總共借多少自己也不太清楚，有些如同高利貸，壓力很大，才想出國散散心，不是要逃跑。

他說知道債主、檢警在找他，煩惱到睡不著、吃不下，這幾天失魂落魄，一周瘦五公斤，身上僅剩一萬五千元，還因低血糖昏眩跌倒，擦傷左眉。

警方昨將他依詐欺、銀行法等罪移送，顏雙手上銬以外套蓋住，面對記者詢問不發一語。檢方認定顏大鈞涉犯詐欺等案件，犯嫌重大，有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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