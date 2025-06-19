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台中5億高中生案一審判婚姻無效 夏男拿不到遺產可上訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中五億高中生案昨天判決婚姻無效，家屬委任律師（中）不便表示意見。記者黃仲裕／攝影
台中五億高中生案昨天判決婚姻無效，家屬委任律師（中）不便表示意見。記者黃仲裕／攝影

台中賴姓高中生繼承五億元遺產後墜樓身亡，同婚夏姓男子被控覬覦五億元遺產，賴母對夏提婚姻無效。台中地方法院認為，賴、夏婚前毫無愛慕之情，登記當天也無親密舉動、更無新婚夫妻喜悅之情，昨判婚姻無效，夏男拿不到遺產。可上訴。

賴姓高中生二○二三年五月四日在北屯區墜樓身亡，檢方查出二小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，賴家庭關係複雜，父親留下高達五億元遺產給他，外界懷疑夏男為謀財害命，刑事依偽造文書罪判一年六月確定，夏已入獄，被控殺人部分檢方兩度不起訴，現再議中。

由於此案是同性婚，台中地院宣判主文為賴、夏間依「司法院釋字第七四八號解釋施行法第二條之永久結合關係無效」，等同婚姻無效；法界解釋，民法婚約為「男、女」，台灣二○一七年司法院釋字七四八號解釋施行法通過，成為同婚法源，裁判主文才以此論述。

中院指出，證據顯示賴、夏在結婚登記前未見有男女朋友關係的互相愛慕，結婚登記當天無任何親密言語、舉動，兩人互動疏離、陌生，於戶政事務所登記後，仍未感受兩人有如一般新婚夫妻喜悅之情。

中院認為，賴、夏並無成立具親密性、排他性的永久結合結婚真意，婚姻欠缺結婚實質要件，且結婚書約上簽名的兩名證人，都未親見親聞賴確有結婚真意，非適格的結婚證人，不符法定要件，認為賴母主張婚姻關係無效有理由。

賴母委任律師王彥昨聲明表示，一審雖勝訴，但夏男仍可上訴，無論對方上訴與否，相信真理會越辯越明。

若未來婚姻無效確定，夏男無法繼承賴男五億元遺產，但賴母是否被認定是大陸地區人民，也會直接影響她的繼承條件，另賴家兄弟姊妹同樣具繼承順位，也提訴訟中。

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