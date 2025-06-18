新北淡水山區平房焦屍旁有炸裂瓦斯桶 案情恐不單純

新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房今晚發生火警，造成1死、1傷，消防隊清查火場發現2樓燒成焦屍的24歲林姓男子身旁，有炸裂的瓦斯桶，警方目前在醫院戒護受傷的陳姓男子，懷疑案情恐不單純，尚待調查釐清。

據了解，119是在晚間6時43分接獲火警報案，轄區淡水消防分隊趕抵時，2樓已全面燃燒，27歲陳姓男子雙腳燒灼傷在1樓屋外待援，聲稱2樓還有1人沒有逃出。

陳男稍後由救護車送淡水馬偕醫院急診，火勢晚間7時13分撲滅，屋內燃燒雜物約10坪。消防員在2樓找到林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶。