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律師分析賴母若無台籍身分 只能繼承200萬遺產

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中賴姓高中生與同性夏姓地政士助理登記結婚後墜樓身亡，台中地方法院昨判兩人婚姻無效，夏男拿不到遺產；賴的母親目前國籍不明，律師分析關鍵在於賴母有無大陸地區人民身分，將直接影響是繼承全額，還是僅能繼承兩百萬元。

賴母原是大陸地區人民，二○○二年七月和賴家次子結婚嫁來台，丈夫二○○八年二月死亡，賴母同年八月廿八日取得台灣地區人民身分，九月再辦理大陸戶口註銷，二○一一年五月九日遭內政部撤銷在台戶籍登記。

依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，賴母可能最多只能繼承兩百萬元；賴母律師研判，她可能具台灣國籍，卻沒有戶籍狀態，其身分認定仍由移民單位釐清，正爭取恢復其台籍身分。

賴家兄弟姊妹也就遺產另提訴訟，若賴母經確定只能繼承兩百萬元，賴家兄弟姊妹繼承剩餘遺產機率將大幅提升。

曾任家事庭法官的律師陳清怡表示，繼承權與國籍無關，賴男生母依民法第一一三八條仍具有繼承權，但繼承數額會因生母身分不同。

陳清怡說，若賴母具台灣人身分，因夏男已非賴男配偶，沒有繼承權，此時賴母就能取得賴的全部遺產。但若賴母經認定為大陸地區人民，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第六十七條第一項規定，僅得在兩百萬元範圍內繼承財產，意即只能繼承兩百萬元。

因此，賴男扣除兩百萬元由母親繼承，剩餘數億元遺產則歸由後順序的繼承人，即賴男生父的其他子女（賴男血緣上的兄弟姊妹）共同繼承。

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