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五億男婚姻無效後龐大遺產如何繼承？ 律師分析4結果
台中賴姓高中生繼承5億元遺產不久即墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理被控謀財害命，攸關5億元繼承問題，台中地院今判2人婚姻無效，夏男拿不到遺產；至於賴的母親國籍仍不明，律師分析關鍵在於賴母有無大陸地區人民身分，將直接影響繼承全額，或只有200萬元。
台中地院民事庭今下午宣判，判處賴男、夏男依「司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效」，等同婚姻無效。
曾任家事庭法官的律師陳清怡表示，繼承權與國籍無關，賴男生母依民法第1138條仍具有繼承權，但繼承數額會因生母身分而有不同，報載賴母仍在嘗試取得台灣身分，目前僅能基於假設情形，提出四種繼承可能性。
陳清怡說，若賴母具台灣人身分，因夏男已非賴男的配偶，就沒有繼承權，此時賴母就能取得賴的全部遺產。
反之，賴母經認定為大陸地區人民，其依兩岸人民關係條例第67條第1項規定，僅得在200萬元範圍內繼承財產，意即只能繼承200萬元。
在這種情況下，賴男扣除200萬元由母親繼承，剩餘數億元遺產，則歸由後順序的繼承人，即賴男生父的其他子女（賴男血緣上的兄弟姐妹）共同繼承。
由於目前僅是台中地院一審判決，夏男仍可上訴；陳清怡表示，假設判決逆轉改認定婚姻有效、賴母具台灣人身分，此時夏男、賴母就各可分得賴男遺產2分之1，而若賴母為大陸地區人民身分，同樣只能繼承200萬元，其餘遺產歸由同順位的夏男取得。
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