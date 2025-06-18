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夏男拿不到5億高中生遺產仍可上訴 賴男母親律師聲明曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓高中生繼承5億元遺產不久即墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理被控覬覦5億元遺產，賴的母親對夏提婚姻無效。台中地院認為，賴、夏根本沒有新婚夫妻喜悅之情，判處婚姻無效，可上訴；對此，賴男母親的律師也發出聲明表示，無論對方是否上訴，真理會越辯越明。

賴男母親委任律師王彥聲明指出，感謝社會大眾、媒體朋友關注，有關事實、諸多細節才能揭露彰顯。

聲明指出，本件民事案件在對方仍可上訴前，仍尚未確認，但無論對方上訴與否，相信真理會越辯越明，繼續為當事人法律權益奮戰。

賴姓高中生2023年5月4日在北屯區墜樓身亡，檢方查出2個小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，且賴家庭關係複雜，父親留下高達5億元遺產給他，外界指向夏男為謀財害命，刑事依偽造文書罪判夏1年6月確定，夏已入獄，被控殺人部分檢方兩度不起訴。

賴姓高中生死亡後，5億元遺產原應由配偶，也就是完成同性婚登記的夏男繼承，但賴的母親對夏提民事婚姻無效之訴，民事庭審理期間曾就婚姻是否有效、證人簽名是否有效，有無結婚真意等爭點傳證訊問。

台中地院認為，賴、夏婚前毫無愛慕之情，登記當天沒有親密舉動，反而疏離、陌生，根本沒有新婚夫妻喜悅之情，判處賴、夏「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效」，亦即婚姻無效，仍可上訴。

賴男母親的律師王彥發出聲明。圖／王彥提供
賴男母親的律師王彥發出聲明。圖／王彥提供

遺產 母親 婚姻

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