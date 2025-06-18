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台中五億男婚姻無效理由曝 法院：毫無新婚喜悅之情

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓高中生繼承5億元遺產不久即墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理被控覬覦5億元遺產，賴的母親對夏提婚姻無效。台中地院認為，賴、夏婚前毫無愛慕之情，登記當天沒有親密舉動，反而疏離、陌生，根本沒有新婚夫妻喜悅之情，因而判處婚姻無效，可上訴。

因賴男、夏男是同性婚姻，台中地院今判決主文為「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效」，亦即婚姻無效。

中院指出，賴母主張賴男、夏男間依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係無效，夏男對此否認。

中院表示，依證據顯示，夏、賴在結婚登記前未見有男女朋友關係的互相愛慕之情，在辦理結婚登記當天整體互動，也無任何親密言語或舉動，兩人互動疏離、陌生，甚至在當辦妥結婚登記，在戶政事務所時，都未感受兩人有何如一般新婚夫妻喜悅之情。

中院說，難認夏、賴間具有成立具有親密性及排他性之永久結合的結婚真意，該婚姻欠缺結婚的實質要件。

中院也說，該結婚書約上簽名的2名證人，都未親見親聞賴確有結婚真意，難認其等為適格的結婚證人，該婚姻也不符合司法院釋字第748號解釋施行法第4條所定「應有2人以上證人簽名」的法定要件。

法官斟酌後，認為夏、賴於2023年5月4日依司法院釋字第748號解釋施行法第2條所成立之永久結合關係，具有無效事由，賴母請求確認該關係無效，為有理由，應予准許。

台中地院今判夏姓地政士助理與賴姓高中生婚姻無效。圖／報系資料照
台中地院今判夏姓地政士助理與賴姓高中生婚姻無效。圖／報系資料照

結婚 同性婚姻 司法院

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