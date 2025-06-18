台中五億男同性婚無效！除拿不到遺產 法界也關注這議題

台中賴姓高中生繼承5億元遺產不久即墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理被控謀財害命，因攸關5億元繼承問題，賴的母親再對夏男提婚姻無效；由於雙方是同性婚姻，台中地院今判處2人「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效」，亦即婚姻無效，夏拿不到遺產，仍可上訴。

台中地院指出，合議庭今判處賴男、夏男間依「司法院釋字第748號解釋施行法第2條之永久結合關係無效」，由於賴男、夏男是男性、男性間的同性婚，非民法婚約中的男性、女性，而民法第972條也規定，婚約，應由「男女」當事人自行訂定。

而司法院2017年公布釋字第748號解釋，並由立法院在2019年5月24日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，讓台灣同志婚姻合法化，成為亞洲第一個同婚合法國家。

有法官就比喻，司法院釋字748號解釋施行法就像一條高速公路，在民法尚未修正符合同婚字語下，成為同志登記的法源，第2條中「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，也是比照男女婚姻關係解釋。

法官解釋，現階段民法婚姻中都僅有男、女，針對同性婚離婚判決、婚姻無效之訴的判決主文，才會以「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係應予終止。」論述，等同達到判處離婚、判處婚姻無效的效果。

法界也曾提出疑問，就類似同性婚於法律上用語尚未完備下，若進一步有和解、調解離婚，其筆錄應如何記載，財產剩餘分配的程序是否正當，還有未成年子女監護過往習慣幼年從母，在同性關係中又該如何判斷等，都是立法者更細心全面思考的問題。