台中五億男案今判「婚姻無效」 夏男已入獄還拿不到遺產

台中賴姓高中生繼承5億元遺產不久即墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理被控謀財害命，因假結婚被依偽造文書案判刑1年6月已入獄，賴身後攸關5億元遺產繼承權，賴的母親再對夏提婚姻無效；台中地院民事庭今下午判婚姻無效，判決若確定，夏男因失去配偶身分，將領不到遺產，可上訴。

賴姓高中生2023年5月4日在北屯區墜樓身亡，檢方查出2個小時前他才剛和夏姓地政士助理完成同性婚登記，且賴家庭關係複雜，父親留下高達5億元的遺產給他，外界指向夏男為謀財害命，刑事依偽造文書罪判夏1年6月確定，夏已入獄，被控殺人部分檢方兩度不起訴。

賴姓高中生死亡後，5億元的遺產原應由配偶，也就是完成同性婚登記的夏男繼承，但賴的母親對夏提民事婚姻無效之訴，民事庭審理期間曾就婚姻是否有效、證人簽名是否有效，有無結婚真意等爭點傳證訊問。

中院今雖判處賴姓高中生、夏男婚姻無效，但現階段僅就身分關係確認，夏雖拿不到遺產，和後續繼承順位依序為賴的母親、賴的兄弟姐妹。

而賴母原是大陸地區人民，2002年7月嫁來台和賴家次子結婚，次子2008年2月死亡，賴母同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，直到2011年5月9日遭內政部撤銷在台戶籍登記。

依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，賴母可能最多只能繼承200萬元；賴母律師研判，她可能具台灣國籍，卻沒有戶籍狀態，其身分認定仍由移民單位釐清，仍爭取恢復其台籍。

賴家兄弟姐妹也就遺產另提訴訟，若賴母經確定只能繼承200萬元，未來賴家兄弟姐妹繼承的機率就會大幅提升。

夏男（左）之前出庭時伸手扯斷聲援民眾葉女（右）的口罩，目前已獄服刑。圖／本報資料照片

賴姓高中生（右）自父親（左）繼承5億元遺產不久就墜樓身亡。圖／律師提供

賴母律師聽完判決後不受訪，只批了手勢讚。記者曾健祐／攝影