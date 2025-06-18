影／金廈違法養殖擴18倍 14人遭判刑陸漁民拒檢影片曝

針對今天有媒體報導金廈蚵棚出現「分工養蚵、兩岸一家親」等說法，金馬澎分署今天嚴正澄清，指出相關報導與事實不符，實際上當前金門與廈門間海域的違規養殖問題，早已引發海巡與漁政部門高度關注，海巡自97年起已加強查察，並無默許一說。

海巡署說明，金門縣政府於民國96年與100年核准在檳榔嶼周邊海域設置牡蠣養殖區，面積合計僅4公頃，距廈門僅約1.73浬。然而，養殖業者卻未依核准範圍作業，自100年起逐步擴張，從100年9月的75.03公頃，擴大至105年5月的172.51公頃，目前則為72.38公頃，期間金門海巡隊曾查獲金門養殖業者非法僱用中國漁工於養殖區作業，經金門地方法院判處有期徒刑6至10個月在案。

海巡署提及，金門縣政府核准4公頃養殖區後，養殖業者以合法掩護非法方式經營，逐步擴大養殖面積，屬未經核准經營漁業行為，金馬澎分署於112年起即數度函請地方漁政主管機關要求拆除違法蚵架，但協調未有具體結果。為徹底解決違法蚵架拆除問題，海委會管主委於去年11月啟動跨部會研商，經過長達半年的協調，因事涉複雜，已報請行政院政務委員召集中央、地方跨機關協調會議。至今關鍵在金門縣政府有不同考量，海巡署的職責係在拆除作業中實施戒護工作，這段期間均加強海域巡邏查處，嚴禁中國人士越界採捕。

海洋委員會副主委兼海巡署長張忠龍今日在金門料羅商港視察攔查勤務時表示，目前蚵架拆除仍由金門縣府與漁業署主責，海巡署負責執行過程中的安全維護與巡查任務，並強調「海巡署依法行政，不會逾越法律授權範圍，所有執法行動均有據可循。」

針對養殖業者與中國人士跨海合作養蚵，海巡表示，自97年起已查獲多起非法雇用中國漁工從事養殖行為，累計查獲8艘船18人，其中14人已判處有期徒刑或罰金，2船4人刻由檢察官指揮偵辦中；另裁處罰鍰新臺幣125萬，沒入5艘中國籍採蚵船、牡蠣1萬3914公斤及牡蠣苗2萬條。