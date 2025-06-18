桃園男子涉持槍掃射派出所案 二審仍判18年4月

桃園市楊姓男子持槍掃射景福派出所，逃逸過程與警方駁火，射傷前來圍捕的員警，一審判刑18年4月。楊男提起上訴，請求輕判，二審高院今天仍判應執行18年4月，可上訴。

全案緣於，檢方起訴指出，楊男因不滿桃園市警察局桃園分局景褔派出所某員警處理案件結果，民國113年3月23日晚間10時52分許，駕車至景福所對街馬路，自車內持蠍式衝鋒槍朝景福所開槍掃射擊發14顆子彈，導致景福所多處毀損。

檢方表示，楊男隨後駕車逃逸，並對前來追捕的員警開槍射擊至少17發，導致蔡姓員警左肩、胸及腹部等處中槍、並未死亡。楊男在當天晚間11時20分許，於桃園區永安路一處巷口被逮捕。

一審桃園地方法院認定楊男行為構成非法持有非制式衝鋒槍手槍罪、持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪以及殺人未遂罪，判決應執行18年4月徒刑，併科罰金新台幣25萬元，罰金得易服勞役。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，楊男主張，非法持槍罪部分，僅就量刑上訴，請求從輕量刑；公共場所開槍罪部分，楊男說，他沒有想要殺死蔡姓員警。

二審今天認定，楊男正值青壯，應知於公共場所開槍射擊可能造成他人死亡，嚴重危害國人生命、身體及財產安全，破壞社會安寧與秩序，卻為逃避警員追捕為本案犯行，並造成警員受槍傷。

二審合議庭指出，楊男犯罪所生危害鉅大，考量他的素行、犯罪動機、犯後態度等一切情形，判決應執行18年4月徒刑，併科罰金25萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。