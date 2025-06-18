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加國女子缺錢遭利用 藏1200萬K他命來台闖關遭逮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航空警察局安檢大隊日前在桃園國際機場第二航廈執行入境旅客託運行李光儀檢查勤務時，發現2件自維也納託運來台之行李顯像有異，待旅客提領後於海關檢查台於以攔查，經開箱查驗，查獲第三級毒品K他命毛重 35.11公斤，市價約1200萬。警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

航警局表示，今年4月9日清晨凌晨，執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現加拿大籍R嫌2託運行李影像有異，開箱查驗後起出毛重 35.11 公斤第三級毒品他命。嫌犯落網後辯稱自己是幫朋友帶東西來台，不知道裡面是毒品。據了解，該名33歲加拿大籍女性犯嫌在加拿大並無工作，因缺錢花用便在朋友利誘下，由對方支付機票、住宿費用以及加幣1000元（約新台幣2萬2千元）代價幫忙帶東西來台。她先從加拿大搭機前往維也納，在維也納取貨後再搭機來台，原本預計在台停留4天，但在桃機就被查獲企圖夾帶毒品入境而被捕。

航警局呼籲將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第三級毒品將處七年以上有期徒刑，切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一名加拿大女子因缺錢遭利用，夾帶1200萬K他命來台闖關遭逮，圖為航警局外觀。記者黃仲明／攝影
一名加拿大女子因缺錢遭利用，夾帶1200萬K他命來台闖關遭逮，圖為航警局外觀。記者黃仲明／攝影

毒品 加拿大

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