桃園某派出所長之子爆打女友賣大麻？ 網熱議批判女提告

桃園市北區分局一派出所長的27歲兒子，本月初與女友疑因工作問題，酒後開車前往平鎮分局附近土地廟溝通發生口角，男子情緒激動毆打女友，民眾影片PO網爆出男子身分，平鎮分局偵查隊長盧俊源今天上午表示，女子事後持驗傷單提告，警方受理通知男子到案，依恐嚇、傷害及毀損罪嫌函送桃檢偵辦。

網友po出影音中，男子疑似情緒激動出手毆打女友，邊打邊罵，女友不敢吭聲，僅低聲說「拜託」，男子自爆「從事二毒品大麻販賣」。影音po出後，網友爆料男子為「桃園某派出所長的兒子」，引起網友熱議批判，平鎮警方獲報趕到協助女子送醫，男子拒絕酒測，警方依法開單扣車調查。

平鎮警方調查，該男上月與女友喝酒後，兩人疑因工作問題不合，男子開車至平鎮分局附近土地廟溝通，車上兩人發生口角爭執，男子激動出手打女友成傷，車上未發現男子所說的大麻毒品。

盧俊源表示，女子事後持驗傷單至該分局提告，警方依規定受理調查，通知男子到案說明，訊後依恐嚇、傷害及毀損罪嫌將該男子函送桃園地檢署偵辦，男子是否涉及販賣大麻毒品不法行為，警方提報檢方調查釐清。

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