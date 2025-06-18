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中士淪共諜 判刑落跑遭通緝

聯合報／ 記者王宏舜張議晨／連線報導

陸軍退役軍官陳裕炘涉發展共諜組織吸收現、退役軍士官，甚至策畫航特部六○一旅中校謝孟書企圖駕直升機叛逃大陸，為近年查獲人數最多共諜案；最高法院二月十三日判謝等八人徒刑定讞，其中台南市後備旅中士劉立齊判刑一年六月，傳、拘不到，台灣高檢署認定逃亡，昨發布通緝

判刑定讞八人包括犯違背職務收受賄賂、交付應秘密文書等罪的退伍少校蕭翔云判十三年徒刑，謝孟書判刑九年、中校退伍從商人的謝秉成判八年、花防部少校作戰官何信儒判七年四月、金防部守衛大隊情報官康奕彬判七年二月、陸軍步兵一○四旅軍官洪睿洋判七年、退伍軍人陸駿方判五年六月，劉立齊判一年六月是刑度最輕者；主嫌陳裕炘滯留大陸已通緝。

最高法院表示，洪睿洋、陸駿方、劉立齊因未被羈押，判決當天即通知檢方啟動防逃機制。高檢署說，檢察官傳喚劉到案執行，但他未現身，再經囑託高雄地檢署拘提無著，顯見劉已逃匿，因此向台灣高等法院聲請沒收二○二三年八月一日具保的二萬元保證金，高院六月十日裁准。

據了解，劉立齊二月十三日判刑定讞，同月廿五日發監執行時未報到，劉住居所登記在高雄，台高檢囑託雄檢代為拘提。

雄檢收文分案，請轄區警察至劉男位於苓雅區住居所拘人，但未見劉男身影，直到五月廿七日仍未拘提到案，認定劉男已逃匿，回覆給台高檢。

高檢署指出，五月底時發現劉立齊下落不明，因此聲請沒收保證金，昨天也發布通緝，其餘被告都已入獄服刑。

高檢署偵辦陳裕炘共諜案，查出劉立齊二○二三年五月廿日利用值班機會，將無閱覽權限軍事機密攜入值日官寢室，涉刺探軍事機密，劉否認犯行。

通緝 退將 收賄 共諜

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